شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 50% حتى نهاية الأسبوع اغتنم الفرصة وتسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة إكسترا من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في بيع الإلكترونيات، وعروضها وتخفيضاتها تكون مميزة للغاية ويتساءل عنها الجميع و ينتظرونها، ولذلك سأتحدث عنها اليوم في هذا المقال بشيء من التفصيل، وعليك أن تتابع هذا المقال إلى نهايته من أجل أن تطلع على العروض والتخفيضات التي تقدمها إكسترا السعودية ربنا ينال إعجابك شيء ما يناسبك سعره.

عروض اكسترا الأسبوعية خصومات الصيف تصل إلي 50% تسوق الآن قبل نفاذ الكمية

عروض اكسترا الأسبوعية

إكسترا السعودية أو كما يقولون الشركة المتحدة للإلكترونيات، وهي من أهم الشركات المتخصصة في بيع الإلكترونيات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة كبيرة من الأجهزة الإلكترونية المختلفة، نتقدم عروض تخفيضات مميزة على منتجاتها تجعلها مميزة عن غيرها من الأماكن الأخرى.

عروض وتخفيضات شركة إكسترا السعودية مايو 2022

تقدم مجموعة شركات إكسترا مجموعة من العروض المتميزة كل أسبوع تقريبًا وهذا الأسبوع وإليكم هذه مجموعة لا بأس بها و سأعرض لكم بعض منها خلال التاي:

تنزيلات اكسترا اليومية شارب تلفزيون 50 بوصة فائق الوضوح بسعر 1999 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية إل جي تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح بسعر 2999 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية فيليبس تلفزيون 58 بوصة فائق الوضوح بسعر 2389 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الشهرية

خصومات اكسترا اليومية جوال سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5G بسعة 128 جيجا بايت بسعر2899 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا الأسبوعية سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5G بسعة 128 جيجا بايت اللون الأبيض بسعر 1449 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض اكسترا الشهرية هونر 50 بسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 1499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا اليوم شاشة تليفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 3299 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا اليوم