انت الان تتابع خبر وزارة التضامن تعلن عن فرص عمل للجنسين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

1- سكرتيرة خاصةمستوي الخبرة خبرة متوسطة

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية أساسيات

السن المطلوب 0 – 0 سنة

الحاسب الآلي أساسيات

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس لا يشترط

اسم الشركة moelegypt

مقر العمل المنصورة – الدقهلية

العمالة المطلوبة 1

الراتب الأساسي 4000 – 5000 جنيه مصري

الحوافز الاضافية 1500 – 2500 جنيه مصري

2- محاسب عملاء

اسم الشركة مجموعة شركات البلطى لقطع غيار السيارات اليابانى

مقر العمل مدينة العبور – القاهرة

العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنتان-‎3 سنوات خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 25 – 33 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – إدارة الأعمال )

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 3500 – 4000 جنيه مصري

الحوافز الاضافية 500 – 1500 جنيه مصري

مكان العمل بادارة الشركة مدينة العبور

مجال الوظيفة مالية وقانونية

تخصص الوظيفة متابعة حسابات العملاء واعداد التقارير