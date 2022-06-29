انت الان تتابع خبر وزارة التضامن تعلن عن فرص عمل للجنسين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
1- سكرتيرة خاصةمستوي الخبرة خبرة متوسطة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي أساسيات
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط
اسم الشركة moelegypt
مقر العمل المنصورة – الدقهلية
العمالة المطلوبة 1
الراتب الأساسي 4000 – 5000 جنيه مصري
الحوافز الاضافية 1500 – 2500 جنيه مصري
2- محاسب عملاء
اسم الشركة مجموعة شركات البلطى لقطع غيار السيارات اليابانى
مقر العمل مدينة العبور – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان-3 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 25 – 33 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – إدارة الأعمال )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
الراتب الأساسي 3500 – 4000 جنيه مصري
الحوافز الاضافية 500 – 1500 جنيه مصري
مكان العمل بادارة الشركة مدينة العبور
مجال الوظيفة مالية وقانونية
تخصص الوظيفة متابعة حسابات العملاء واعداد التقارير