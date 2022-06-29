طريقة عمل الرقاق الناشف .. لزوم اكلات العيد الجميلة

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رياض - احمد صلاح - نقدم لكم طريقة عمل الرقاق الناشف بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الرقاق الناشف

3 كوب دقيق

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن

طريقة عمل الرقاق الناشف

– في بولة كبيرة ضعي الملح والدقيق مع بعض الماء ورشة سكر وقلبيهم جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

– قطيعي العجينة الى كرات متساويه ثم غطيها واتركيها جانبا حتى ترتاح ثم قلبي كرات العجين فى الدقيق ثم افرديها بالنشابه على شكل دائرة.

– ضعي العجينة على طاسة ساخنه موجودة علي نار هادئة واتركيها دقائق قليلة على كل جانب واخريجها جانبا فى طبق اخر وكرري الخطوات حتى انتهاء الكمية.