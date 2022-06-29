نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم شهر يوليو خصومات وتخفيضات تصل ل 55% على جميع المنتجات في المقال التالي
عروض العثيم اليوم تعد شركة أسواق العثيم من أكبر الأسواق الموجودة في المملكة العربية السعودية الخاصة بالتجارة، والتي تكون لها دور كبير في استكمال المواصلة لكي يتم توسيع وفتح مراكز البيع التي تكون من خلال التجزئة والجملة، وهنا أصبح سوق العثيم من الشركات الهامة والمميزة للغاية، التي تعمل على توفير الكثير من الخصومات والعروض الرائعة والتي تكون مناسبة لجميع الأشخاص بأجود المنتجات الغذائية خلال السنة، وبالإضافة إلى ذلك ساعدت هذه الحركة على ارتفاع الحركة الخاصة بالبيع والشراء.
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عروض العثيم اليوم
تم إنشاء الكثير من الفروع الخاصة بسوق العثيم إلى حوالي مائة وثلاثة وثمانون فرع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ما بين السوبر ماركت والهايبر ماركت، وبالإضافة إلى ذلك مع العديد من الفروع الأخرى في جمهورية مصر العربية وتم وصوله إلى واحد وثلاثون فرع، حيث أن هذا الهايبر مشهور جدا ويلجأ إليه الكثير من العملاء، وفي عام 2013 تم استقبال عدد أربعون مليون زبون، ويعتبر هذا السوق من الأسواق التي يتم بيع المنتجات بأقل الأسعار.
خصومات العثيم الأسبوعية
- 1 لتر من الآيس كريم كون زون فانيلا يكون بسعر 17.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.
- الصندوق من التين يكون بسعر 14.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من لحم الغنم سواكني بالعظام يكون 47.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الموز يكون 3.45 ريال سعودي.
- المياه من النوع بيرين مقدار 28 * 600 مل سعرها يكون 12.95 بدلًا من 21.50 ريال سعودي.
- اللبنة من النوع فيرست تشويز مقدار كيلو جرام تكون بسعر 16.50 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- 1.5 لتر من عصير المراعي بالبرتقال بغير السكر يكون بسعر 7.95 بدلًا من 11 ريال سعودي.
- 400 مل من الشامبو نوعه كلير كول سبورت للرجال يكون بسعر 12.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- مبيض الملابس من النوع كلوركس سعة 3.87 لتر يكون بسعر 15.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- 2 لتر + 2 لتر مجانًا من شامبو برسيل العباية المنعش يكون بسعر 32.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
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