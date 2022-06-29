شوف عروض لولو هايبر ماركت لعيد الأضحى المبارك حتى نفاذ الكميات

تقدم مجموعة محلات لولو ماركت Lulu market المنتشرة فروعها في أرجاء معظم مدن دول الخليج العربي، وغيرها أقوى عروض لولو هايبر ماركت على أسعار أضاحي العيد، واللحوم مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار جميع مستلزمات عزائم عيد الأضحى المبارك، والذي قد اقترب موعده خلال الأيام القليلة القادمة، وسوف نعرض لكم بعض أهم هذه العروض عبر الصفحة الرئيسية للماركت…

عروض لولو هايبر ماركت لفترة محدودة بفروع السعودية

نقدم لكم من خلال مقالة موقع ثقفني أقوى الخصومات على أسعار لوازم عيد الأضحى، ومنهم: خصم خاص على سعر لحم النعيمي الشاه السعودي الكامل، وعلى سعر نصف لحم الشاه النعيمي السعودي، وعرض آخر منهم على سعر أرز سيلا البسمتي بحجم عائلي، مع وجود خصومات أخرى منهم على أسعار الحليب طويل الأجل من أبو قوس كامل الدسم بحجم اللتر، وعرض آخر على سعر، ودجاج دو نظيف الأمعاء بحجم وسط، وعلى الطماطم السورية عالية الجودة.

عروضات أخرى من لولو ماركت بالسعودية

تخفيضات خاصة لفترة محدودة بالفروع على أسعار: روبيان المزارع الطازج، وخصومات أخرى منهم على أسعار الروبيان المطبوخ، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار شرائح سمك بياض النيل الطازج، وخصومات أخرى منهم على أسعار سمك البياح بالكيلو، وفيليه البياض النيلي الطازج، وعروض أخرى منهم على أسعار السمك البلطي المحلي، ولحم الشاه النعيمي المقطع بالعظم، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار الربع الأمامي من لحم العجل الهندي الربع الأمامي، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار سمك الدنيس الأسود، ومكعبات اللحم البقري البرازيلي، ولحم الجملي المحلي الطازج بالعظم.

تخفيضات لولو السعودية حتى عيد الأضحى المبارك

توفر مجموعة لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية كثير من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار الخضروات والفاكهة الموسمية، ومن بينها: خصومات على أسعار التوت البري بأنواعه، والفراولة، والزنجبيل، وعلى أسعار الفلين فليفلة خضراء سعودية، مع وجود خصومات أخرى على أسعار الليمون الأخضر ابطازج، وأيضاً لديهم خصومات أخرى على أسعار الخوخ الأردني والنكتارين العلب.