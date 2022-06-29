طريقة عمل الكيكة اليابانية الهشة.. طعمها حكاية ولو جربتيها مش هتبطلي تعمليها

كي تتمكني من عمل الكيكة اليابانية الهشة، يجب أن تقومي في البداية بخلط الزبدة مع الجبنة الكريمي والحليب جيدًا جدًا، ثم قومي برفعهم على حمام مائي مع تقليبهم باستمرار حتى تتجانس كافة المكونات مع بعضها ويصبح الخليط كريمي ناعم وخالي من أي تكتلات.

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في ذلك الوقت قومي بخفق صفار البيض جيدًا، ثم قومي بإضافته إلى خليط الجبن والزبدة مع تقليبهم بشكل مستمر وسريع، ثم قومي بإضافة لهم الفانيليا مع معاودة التقليب مرة أخرى، ومن بعدها قومي بإضافة لهم النشا والدقيق مع استمرار التقليب لحين تجانس كافة هذه المكونات مع بعضها جيدًا، وفي ذلك الوقت قومي برفع الخليط عن الحمام المائي.

قومي الآن بخفق بياض البيض جيدًا عن طريق استخدام المضرب الكهربائي لحين الحصول على قوام أبيض سميك، ثم قومي بإضافة له عصير الليمون مع استمرار الخفق، ومن ثم يضاف له ربع مقدار السكر مع معاودة الخفق مرة أخرى، ثم قومي بإضافة ما تبقى من السكر بالتدريج مع ضرورة الخفق على سرعة عالية لعدة دقائق لحين الحصول على قوام متماسك.

في ذلك الوقت قومي بإضافة ربع خليط بياض البيض إلى خليط الجبنة الكريمي والدقيق مع خلطهم مع بعضهم عن طريق استخدام المضرب الكهربائي، ثم قومي بتكرار تلك الخطوة لحين الانتهاء من خليط بياض البيض والتأكد من تجانس كافة هذه المكونات مع بعضها.

قومي الآن بإحضار صينية فرن، ودهنها بالقليل من الزبدة وتغليفها بورقة زبدة، ثم قومي بصب بها خليط الكيك، ثم قومي بوضعها في صينية أكبر بها مقدار من الماء المغلي، ثم قومي بوضعها في فرن ساخن مسبقًا لمدة نصف ساعة، ثم قومي بتهدئة حرارة الفرن وتركها لمدة ساعة حتى تنضج تمامًا، ثم قومي بإخراجها وتركها حتى تبرد ثم قومي بتقديمها مزينة بالسكر البودرة.