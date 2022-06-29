طريقة عمل البراونيز اللايت السريعة.. بأقل السعرات الحرارية

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رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البراونيز اللايت، وهذا لعدم احتوائها على الكثير من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أن مذاقها شهي ولذيذ، كما تتميز أيضًا باحتوائها على القليل من المكونات، ومن هنا قررنا أن نقوم بتقديمها لكم اليوم بأسهل وأسرع الطرق.

طريقة عمل البراونيز اللايت

المكونات المطلوبة

ربع كوب من الدقيق. ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة. نصف كوب من السكر الدايت. رشة من الملح. ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من الزيت الصحي، مثل زيت الكانولا. 50 جرام برقوق مهروس أو عصير تفاح. حبة بيض مخفوقة.

طريقة التحضير

كي تتمكني من عمل البراونيز اللايت، يجب أن تقومي في البداية بتسخين الفرن، ثم قومي بعدها بخلط الكاكاو مع الدقيق جيدًا، ثم قومي بإضافة لهم السكر والملح والفانيليا والزيت والبيضة، ثم قومي بخلط كافة هذه المكونات مع بعضها جيدًا، حتى تتجانس وتحصلي على خليط خالي من أي تكتلات، ثم قومي بصب الخليط في صينية فرن ووضعها في الفرن لمدة نصف ساعة.