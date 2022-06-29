شوف عروض العثيم عيد الأضحى خصم يصل ل 60% على المنتجات الغذائية واللحوم

عروض العثيم عيد الأضحى كل المواطنين الذين يقيمون في المملكة أو خارجها ينتظرون من فترة لأخرى عروض العثيم التي تقدم في المملكة وفي كل الفروع، حيث أن أسواق العثيم تكون من الأسواق المعروفة لكل العملاء، كما أنه من فترة لأخرى تضم مجموعة من الخصومات والتخفيضات الهائلة في الأسواق وربما يرجع هذا إلى رغبتها في جذب العملاء إليها، وهذا تجاه ماتقدمه من منتجات مختلفة.

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عروض العثيم اليوم

حيث أن شركة عبد الله العثيم تكون حريصة إلى حد كبير أن توفر مجموعة من التخفيضات العائلة لكل الأسر السعودية، وتكون هذه الشركة تابعة لرجل الأعمال الكبير عبدالله العثيم، الذي يعتبر من ضمن رواد مجال التجارة، كما أن هذه الشركة تعتبر من الشركات التي تم تأسيسها في البداية، واستطاعت أن تعرض مجموعة من المنتجات والخصومات الهائلة، لذلك من السهل الذهاب الى أسواق العثيم وشراء كل ما يلزمهم.

خصومات العثيم

من أبرز التنزيلات والتخفيضات الهائلة في الأسواق هي التنزيلات التالية:

توجد مجموعة كبيرة من التخفيضات على زيتون كورسا المحشي وذلك بسعر يصل إلى 14.95 ريال سعودي. كما أنه مع أسواق العثيم يمكنك أن تقوم بشراء شيكولاتة بالكريمة، وذلك يكون من نوع زود ولكن سعر العبوة بضل إلى حوالي 10.95 ريال سعودي. كما أنه من أبرز التخفيضات هي الخصومات على اللبنة الفيرسا حيث أن حجم العبوه وصل إلى حوالي 180 جم ولكن سعر 95 ريال سعودي. وتوجد أيضا خصومات وتخفيضات على القهوة العربي وذلك بحجم يصل إلى كيلو جرام وسعر يصل إلى 36.95 ريال سعودي. ومن ضمن الخصومات في أسواق العثيم تكون على حلاوة جميل وذلك بسعر يصل إلى حوالي 9.95 ريال سعودي.

لذلك يمكن الاستفادة بكل العروض الموجودة قدر الإمكان.