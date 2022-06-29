نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم saco على الاثاث والاجهزة باقوى الخصومات من موقع ساكو عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم saco تتميز بخصوماتها الهائلة على قطع الاثاث والاجهزة المنزلية والإلكترونية، ونعرض لكم تخفيضات ساكو باقوى الخصومات من موقع ساكو عروض السعودية، حيث يضم المتجر أجود أنواع الأثاث المنزلي، كما أن به أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية التي تعرض في المملكة العربية السعودية داخل المتاجر الكبرى.

كذلك يقدم لكم متجر ساكو السعودية خصومات حصرية على الأجهزة والإلكترونيات المنزلية، والتي يستخدم منها في العناية بالجسم وتعزيز صحته، مثل أجهزة المساج المنزلي التي يقدمها لكم ساكو في تماذج متنوعة من الأجهزة، ما بين الكراسي المريحة والأرائك بأشكالها المختلفة، أو مسابح الجاكوزي التي تساعد على استرخاء الجسم وإستعادته لنشاطه.

عروض ساكو اليوم saco على الاثاث والاجهزة باقوى الخصومات من موقع ساكو عروض السعودية

نهتم دائمًا بعرض مختلف التخفيضات في متاجر السعودية ، واليوم نخص بالذكر خصومات متجر ساكو الحصرية على مختلف أنواع الأثاث التي لا غنى عنها في كل منزل، هذا بالإضافة إلى التخفيضات على الأجهزة الإلكترونية، بجانب مستلزمات الحمامات والجاكوزي في المنزل، كل ذلك نقدمه لكم بخصومات تستمر لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية.

حيث تقدم متاجر ساكو في المملكة العربية السعودية أفخم قطع الأثاث الحديثة من أنواع الديكور الكلاسيكي والمودرن كذلك، ولعل مستلزمات الحمام من الجاكوزي وبوكس الإستحمام تعد من قطع الأثاث المودرن التي يزداد الإقبال على شرائها في المملكة، ولذا تجدون عليها العديد من العروض بإستمرار، حتى تجذب أكبر عدد ممكن من العملاء.

كما تقدم متاجر ساكو السعودية داخل كل فروعها أسعار خاصة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، والتي تضم مستلزمات المنزل المتنوعة من أدوات التخزين، والأجهزة الرياضية وطاولات الألعاب، مع أرقى تصميمات الأثاث المودرن الحديث، وهذا كله متاح بخصومات وصلت إلى 40%، وتتيح ساكو تلك التخفيضات غلى موقعها الرسمي كما أصدرت كتالوج جديد يضم جديد العروض الرمضانية.

تخفيضات ساكو الجديدة في الصيف

عرض خاص لفترة محدودة على سعر جهاز شواية غاز تشتمل على عدد 4 شعلة، بالإضافة إلى شعلة جانبية، والشواية تعمل بقوة 13.7 كيلو واط، متاح منها في المتجر تصميم جديد في كل فروع متجر ساكو السعودية بسعر مخفض جدًا 1299 ريال سعودي فقط، وهذا بدلًا من 1599 ريال سعودي، ويشمل ذلك السعر مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

اسعار ساكو السعودية

متاح في كافة فروع متاجر ساكو السعودية والموقع الرسمي خدمة التقسيط الحصرية بالغروع، والتي تقدمها ساكو في المملكة بالتعاون مع مؤسسة كوارا للتمويل، وهذا تحت شعار “تمويلك.. سهالات!”، حيث يتيح لك نظام التقسيط هذا دفع قيمة المنتجات على دفعات متقطعة شهرية بمبلغ ثابت على التوالي.

ويمكن للعميل الإستفادة من خدمة تقسيط ساكو عند شراء أيٍ من منتجات المعارض على أن لا تتعدى قيمة مبلغ المشتريات بحد أقصى 50 ألف ريال سعودي، وهذا متاح لمدة تصل ألى 36 شهر، بدفعات متساوية، وتتيح ساكو الخدمة في كل فروع عالم ساكو فقط، فاستغلو الفرصة لشراء كل ما تبغونه بأفضل نظام للتقسيط.

خصومات جديدة من ساكو السعودية

مبرد صحراوي بسعة 70 لتر، جهاز رقمي يعمل بقوة 200 واط، متاح منه اللون الأسود بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1499 ريال سعودي.

مبرد صحراوي بسعة 70 لتر، جهاز رقمي يعمل بقوة 200 واط، متاح منه في السعودية اللون البيج بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو الجديدة

عرض على دفاية 13 ريشة يعمل بقوة 2500 واط بشبكة مملوءة بالزيت من هوميكس homix، بسعر خاص 329 ريال سعودي بدل من 399.75 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 70.75 ريال سعودي.

خصم على ماكينة قهوة رقمية تعمل بقوة 1050 واط ملحق بها طاحونة من هوميكس homix، بسعر مخفض 279 ريال سعودي بدل من 349.75 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 70.75 ريال سعودي.

عروض ساكو 2022

نعرض عليكم فيما يلي أسعار البطانيات المتاحة في ساكو السعودية بكل الفروع وعلى الموقع الرسمي، حيث نعرض لكم بطانيات ذات ألوان متعددة تناسب كل الأذواق، كما أنها متاحة بمقاسات مختلفة وفقًا لإحتياجات كل فرد منا، ناهيك عن تصميمها الرائعة التي تقدمها لكم شركة ميكاسا، كما أنها متاحة بسعر تنافسي لفترة محدودة في

بطانية متعددة الألوان والتصاميم من micasa، بمقاس 147×176 سم، بسعر 19 ريال سعودي بدل من 25.75 ريال سعودي.

بطانية متعددة الألوان والتصاميم من micasa، بمقاس 150×180 سم، بسعر 19 ريال سعودي بدل من 25.75 ريال سعودي.

مكواة عمودية من بلاك اند ديكرتعمل بالبخار بقوة 1785 وات، بسعر 349 ريال سعودي بدل من 405.75 ريال سعودي، مع توفير قدره 56.75 ريال سعودي.

ساكو saco

خصم كبير على سعر دفاية غاز تصلح للحدائق مزودة بعجلات، مصنوعة من معدن الستانلس ستيل بسعر 999 ريال سعودي بدل من 1199 ريال سعودي، مع توفير قدره 200 ريال سعودي.

تخفيض خاص على سعر شواية باربيكيو تعمل من خلال إشعال الفحم، بسعر 299 ريال سعودي بدل من 449.75 ريال سعودي، مع توفير قدره 150.75 ريال سعودي.

كما يعرض متجر ساكو السعودية على موقعه الرسمي تخفيضات خاصة على مستلزمات المائدة بكل أنواعها، فتجون معه كوب حافظ للحرارة متاح بألوان متعددة وتصاميم مختلفة، والذي يقوم بدوره على حفظ حرارة المشروبات الساخنة لمدة 9 ساعات والباردة لمدة 18 ساعة، وهي متاحة بسعر 89 ريال سعودي بدل من 119.75 ريال سعودي بتوفير مبلغ 80.75 ريال سعودي.

ساكو

فيما يلي العديد من الأجهزة الكهربائية التي تستخدم في مساج الجسم، حيث أن العديد منا يحتاج إليها في عصرنا الحالي إما لتساعده على الإسترخاء، أو لعلاج آلام الرقبة، أو الظهر، أو جهاز تدليك من ساكو للقدمين، حيث يوجد لدى ساكو اون لاين تسوق العديد من أجهزة المساج، والتي تستخدم كل منها المناطق معينة بالجسم لتنفيذ وظيفة معينة.

وتضم كراسي الاسترخاء الكثير من المميزات، فهي تضم أساليب التدليك شياتسو، وتشمل برامج لمساج الظهر العلوي والسفلي والكامل، مع تحكم لاسلكي عند بعد، كما أن الكرسي مدمج به آلية معدنية متينة ثنائية الأبعاد، هذا بجانب تصميم الكرسي المريح على شكل حرف إل، بحيث تعمل على تدليك الجسم كله من الرقبة حتى أسفل الأرداف.

كما يقدم متجر ساكو كرسي مساج بثمان حركات كاملة وثمان بكرات للتدليك في مسند الظهر، مع مساج هوائي لكامل الجسم على الكتف، هذا بالإضافة إلى أن الكرسي مزود بسند للزراعين، بجانب 4 برامج مساج تلقائية، كما أن الكرسي مزود ببكرات للقدم، وتدفئة أسفل الظهر، وخاصية إهتزاز المقعد، كل هذا بجانب ضوء ال اي دي وسماعة بلوتوث.

ولعل كل جهاز من تلك الأجهزة يعمل بنظام ذكي حديث يميزه عن غيره من المعروضات الخاصة بأجهزة المساج واللياقة، حيث يوجد منها ما يعمل من خلال طريقة الإهتزاز، ومنها الذي يعتمد في وظيفة الإسترخاء بشكل أساسي على درجة حرارة مناسبة، كما أن منها ما هو قابل الطي، حتى يمكن تخزينه بكل سهولة.

كما أن تلك الأجهزة تتسم بتوزيع مراكز المساج والتدليك بها بحيث توفر أكبر قدر ممكن من الإستفادة للجسم والمنطقة المقصودة منها، سواء الرقبة، أو الظهر، أو الذراعين والأرداف، مما يتيح لمستخدمها أكبر ميزة وهي الإسترخاء والتدليك في الوقت ذاته، وهذا بسعر مناسب في كل فروع متاجر اكسترا المنتشرة في المملكة العربية السعودية.

موقع ساكو للتسوق اون لاين

جهاز مساج للجسم مع 3 ملحقات يعمل بالبطارية بسعر مخفض 49 ريال سعودي.

جهاز تدليك القدمين بخاصية التسخين بسعر حصري 149 ريال سعودي بعد الخصم بدلًا من 199.75 ريال سعودي.

جهاز تدليك الظهر بالتحكم عن بعد مع تدليك مزدوج بطريقة العجن بـ 3 مناطق للتدليك بسعر 629 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

متجر ساكو

يعرض لكم متجر ساكو جهاز مساج مميز، يعمل على راحة الجسم، فهمو مزود بخاصية الحرارة، كما أن الجهاز مزود بوظيفة خاصة للتسخين أثناء عمله في جلسات المساج، الجهاز يصلح للإستخدام الفردي أثناء الجلوس في المنزل أو المكتب، كما أنه يمكن إستعماله أثناء القيادة في السيارة، وهذا بسعر حصري في الفروع وعلى الموقع الرسمي بـ 99 ريال سعودي بدل 119.75 ريال سعودي.

كرسي المساج والإسترخاء من هوميديكس بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2099 ريال سعودي.

كرسي مساج يعمل بـ 8 حركات كاملة بسعر 5499 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي.

جهاز تدليك الرقبة والأكتاف بالإهتزاز والحرارة بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 89.75 ريال سعودي.

وسادة تدليك شياستو بالحرارة والجل بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 259.75 ريال سعودي.

وبهذا يكون قد قدم متجر ساكو لعملائه كل ما يحتاجون إليه من أجهزة مساج لأجزاء الجسم المختلفة، من الرقبة، والظهر، والأكتاف، والأقدام كذلك، حيث يحرص ساكو على تقديم كل ما يحتاجه العميل من أجهزة، بل وتهتم بتوفيرها له في مكان واحد، مما يسهل عليه عملية التسوق، فلا تستغرق الكثير من الوقت وبالتالي تستهلك مجهود أقل في البحث.

عروض ساكو

يقدم لكم موقع ساكو للتسوق اون لاين كرسي استرخاء بتصميمات مختلفة، حيث أنه كرسي هزاز يساعد على استرخاء الجسم، كما يوجد منها أنواع متنوعة من الكرسي الهزاز، وآخر به خاصية التدليك والتدفئة والرفع، ومنه ما هو ملحق به صينية، وهذا حتى يجد كل فرد كرسي الاسترخاء المناسب له يشتمل على ما يرغب به من مواصفات ضمن كراسي ساكو العديدة.

كما أن كراسي الاسترخاء تلك مصنوعة من أجود الخامات وافضل أنواع الجلود التي تكسوها، مما يجعل ذات عمر إفتراضي طويل نسبيا، وهذا يجعل الاستفادة ما تقدمه من خدمات يدوم لمدة أطول، ناهيك عما بما من تقنيات حديثة وفقا لاخر ما تم اصداره من تكنولوجيا تخص كراسي الاسترخاء، وبهذا تحصلون عليها باحدث معايير الجودة.

والكراسي كمتاحة بأكثر من لون مميز يتلائم مع العديد من ألوان الديكور للأذواق المختلفة، فيوجد الألوان النارية والجريئة مثل الأحمر والنبيتي، وكذلك الألوان الفاتحة الهادئة المريحة للأعصاب مثل الرمادي والبيج، مع الألوان الغامقة ذات الطابع الفخم الذي يعطي عمق للمكان يساعد على الإسترخاء، مثل اللون الأسود والبني، وبهذا تتوافر كل الألوان التي تناسب كل العملاء.

ويمكن لعملاء متجر ساكو القدامى والجدد الاستفادة من خدمة التقسيط بدون فوائد المتاحة في الفروع بالسعودية، والتي يقدمها لكم على كل أنواع المعروضات المختلفة، وهذا من خلال عدة بنوك مختلفة منها بنك الرياض، وبنك ساب، وبنك الجزيرة، وبنك السويدي للإستثمار، وبنك البلاد، وغيرهم من البنوك الشهيرة في المملكة العربية السعودية.

تخفيضات ساكو

طقم أريكة للاسترخاء 6 مقاعد بسعر مخفض لفترة محدودة 3999 ريال سعودي بدلًا من 4999 ريال سعودي.

كرسي استرخاء بظهر قابل للنعديل بسعر مميز 765 ريال سعودي.

كرسي دوار وهزاز مع خاصية التدفئة والتدليك بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.

كرسي دوار وهزاز مع خاصية التدفئة والتدليك والرفع بسعر 1579 ريال سعودي.

ساكو اون لاين تسوق

كرسي استرخاء هزاز أبعاد 105×96×92 سم لون أسود، بسعر خاص 1099 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي، أو بالتقسيط 184 ريال سعودي على 6 أقساط.

كرسي استرخاء هزاز مع خاصية التدفئة والتدليك مع جهاز للتحكم عن بعد أبعاد 106×90×88 سم لون بني، بسعر 1579 ريال سعودي، أو بالتقسيط 264 ريال سعودي على 6 أقساط.

وتقدم ساكو خدمة التوصيل المنزل لكل أنواع الكراسي والأثاث التي تقدمها مع ضمان توصيلها بأفضل حالة دون أي أثار سلبيىة، والتي قد تحدث مع البعض عند نقل الأثاث إلى المنزل، وبهذا يتم الحصول على المنتج من خلال خبراء مختصون في التوصيل بأحدث الأساليب، كما أن هذا يشمل كراسي المساج والإسترخاء، وكذلك كراسي الجلوس

موقع ساكو

كرسي دوار وهزاز مع خاصية التدليك والتدفئة والرفع، أبعاد 106×92×92 سم لون بني، مع جهاز تحكم عن بعد، بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي، أو بالتقسيط 317 ريال سعودي على 6 أقساط.

كرسي دوار وهزاز مع خاصية التدليك والتدفئة والرفع، أبعاد 102×92×94 سم لون بني، مع جهاز تحكم عن بعد، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1599 ريال سعودي، أو بالتقسيط 234 ريال سعودي على 6 أقساط.

حيث تستخدم الكراسي تلك في العديد من الأمور التي تتعلق بالصحة والجسم، سواء الصحة النفسية أو البدنية، حيث تم تصميم كرسي الإسترخاء المعروض لدى متجر ساكو بتقنيات حديثة في مجال التدليك والمساج، كما انه يتم التأكد من أن جميعها خضعت إلى العديد من التجارب الفعلية والحقيقية قبل طرحها في الأسواق السعودية.

saco

متابعةً لما تقدمه عروض ساكو 2021 من وسائل تساعد على الإسترخاء نجده يوفر بجانب الأجهزة والأثاث أيضًا الجاكوزي، والذي أصبح شيء أساسي في منازل الفئة فوق المتوسطة والعليا، حيث يوجد من الجاكوزي العديد من المقاسات لتناسب مختلف الحمامات، ونعرض لكم الأسعار في التالي.

وقد أصبحت مغاطس حمامات الجاكوزي الحديثة منتشرة جدًا في أماكن كثيرة داخل المملكة منها الفنادق، والنوادي، وصالات الرياضة، والعلاج الطبيعي، وهذا لكونها من الأساليب الحديثة التي تعمل على تدليك الجسم بطريقة صحية، حيث أن تنقنيتها تعتمد على خروج الفقاقيع مع ماء الإستحمام، مما يقوم بدوره بإرخاء الجسم وتدليكه بحركات مساج هادئة.

كما أن أنواع حمامات الجاكوزي تساعد بشكل كبير على إسترخاء الجسم بصورة سريعة، كما أنه يوجد منه مقاسات مختلفة، مما جعل من السهل الآن إقتناءه وتركيبه في حمام المنزل، هذا بالطبع مع مراعاة تركيب الجاكوزي بصفة صحيحة، حيث أنه يحتاج إلى وصلات وتركيبات خاصة به تختلف عن مغاطس الإستحمام المعتاد عليها.

عروض ساكو 2021

نقدم لكم في النقاط التالية أسعار كل أنواع بوكس الحمام بألوان متعددة، مع تصميمات فريدة ورائعة تناسب كل ديكورات الحمامات، مهما اختلفت فيما بينها، فسوف يجد العميل لدى متاجر ساكو السعودية العديد من التصميمات التي تناسب ذوقه الخاص، كما أنه يوجد منها مقاسات كبيرة ومتوسطة وصغيرة لتناسب كل مساحات الحمامات.

ونجد أنه أصبح معظم العملاء في وقتنا الحالي يفضلون تركيب بوكس الإستحمام الزجاجي بدلًا من تركيبات البانيو التقليدية التي كان معتاد عليها في السابق، وهذا لكونها لا تتسم فقط بتصميمها ذو المظهر الأنيق المناسب لكل الحمامات، فهي أيضًا تمنع خروج الماء أثناء الإستحمام، مما يحافظ على أرضية الحمام جافة ونظؤفة غيررطبة.

بوكس استحمام ابعاد 80×80×185 سم بسعر خاص من متجر ساكو 349 ريال سعودي بدلًا من 399.75 ريال سعودي.

جاكوزي ابعاد 65×162×162 سم بسعر 3999 ريال سعودي بعد الخصم.

خزانة حمام ومغسلة ابعاد 52×64×80 سم بسعر مخفض 749 ريال سعودي بدلًا من 849 ريال سعودي.

خزانة حمام ومغسلة ابيض واسود ابعاد 50×47×80 سم بسعر مميز جدًا 799 ريال سعودي.

ساكو عروض

في التالي أسعار بوكس الإستحمام بكل تركيباتها لدى ساكو، وبجانب وجود الكثير من التصاميم منها في الفروع، تقدم لكم ساكو أيضًا خدمة تركيبها في أي مكان تشاؤونه، وهذه الخدمة تسهل على كل العملاء عملية التركيب والنقل، كما تريح العميل من قلق خدوث أي خطأ أثناء التركيب، كما تمنع أي خطأ يتسبب عنه أي كسور أو خدوش في خامات بوكس الإستحمام.

بوكس استحمام ابعاد 90×90×190 سم بسعر خاص من ساكو 599 ريال سعودي.

بوكس استحمام ابعاد 100×100×190 سم بسعر 649 ريال سعودي.

بوكس استحمام ابعاد 90×90×185 سم بسعر مخفض من متجر ساكو 399 ريال سعودي.

خزانة حمام ومغسلة لون اسود مقاومة لماء من مادة الألومنيوم بابعاد 45×47×60 سم بسعر مميز على موقع ساكو 599 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم

جاكوزي ابعاد 65×152×152 سم بسعر خاص من متجر ساكو 3999 ريال سعودي بعد الخصم، كما يمكن تقسيط المبلع على 12 شهر بقسط شهري قدره 334 ريال سعودي.

عرض على جاكوزي ابعاد 150×91×64 سم باللون الأبيض بسعر مميز 2999 ريال سعودي بعد الخصم، كما يمكن تقسيط المبلع على 12 شهر بقسط شهري قدره 434 ريال سعودي.

وبتلك الأجهزة والأدوات يكون ساكو قد غطى كافة الإحتياجات للحمامات التي يحب أصحابها الإسترخاء بداخلها والإستمتاع بوقت هاديء بينما يأخذون حماما دافئا، وفي الوقت ذاته يجلسون في الجاكوزي أو صندوق الإستحمام مع شهور براحة وانسجام كبير، بجانب خزانات الحمامات التي تساعد على حفظ مستلزمات الحمامات، بالإضافة إلى كونها قطعة ديكور مميزة.

ولا تكتفي متاجر ساكو بتقديم تلك العروض فقط، بل تجدون لديها الكثير من الأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة، وهذا متاح على موقعها الإلكترونبي الرسمي، والذي تجدون به كل أنواع الجوالات، وأجهزة الكمبيوتر اللوحي من التابلت أو الأيباد، ناهيك عما يضمه الموقع من أجهزة إلكترونية وكل ملحقاتها وأكسسواراتها التي من الممكن أن نحتاج لها لتعزيز الإستفادة منها.

قدمنا لكم اليوم خصومات كتالوج ساكو 2021 على الأثاث والاجهزة التي تساعد على الاسترخاء، بجانب كراسي الاسترخاء والجاكوزي، وهذا بأقوي الخصومات من تسوق ساكو اون لاين السعودية، وهي متاحة حتى فترة محدودة.

وتابعونا في الأيام المقبلة حيث نأتي لكم بأقوى المقالات مع جديد الخصومات والتخفيضات الأسبوعية واليومية والشهرية أيضا، والتي نقدمها لكم بأخر تحديثاتها، حتى لا تفوتكم فرصة اللحاق بمهرجان الخصومات في الفترة الحالية، لكي تشترون مل ما تحتاجونه من الفرع الأقرب لكم أو من خلال الموقع الرسمي قبل نفاذ الكمية من المخزون.

كما نأتي لكم بجديد الخدمات التي تقدمها المتاجر كلها في جميع أنحاء مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، والتي تضم خدمات مثل التقسيط المريخ على دفعات شهرية متنوعة وفقًا للشروط والأحكام، أو خدمات الإستبدال التي طرحتها معظم المتاجر الإلكترونية على الأجهزة الءكية من الجوالات واللاب تةب والتابلت، هذا كله بالإضافة لخدمة التوصيل حتى باب المنزل.