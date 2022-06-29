شوف عروض جرير تقسيط jarir لفترة محدودة بخصومات الصيف الجديدة من مكتبات جرير jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والتابلت واللابتوب نفدمها لكم بأجدد الأسعار المحدثة دائمًا لدينا، والتي تضم أقوى المعروضات الإلكترونية من ماركات متنوعة تتناسب مع رغبات كل العملاء، والتخفيضات متاحة لفترة محدودة بخصومات الصيف الجديدة التي تقدمها مكتبات جرير jarirbookstore على موقعها الرسمي بخصم حتى 33%.

عروض جرير تقسيط jarir لفترة محدودة بخصومات الصيف الجديدة من مكتبات جرير jarirbookstore

نسلط الضوء اليوم على عروض مكتبة جرير jarir bookstore التي تقدم لكم خدمة التقسيط بدون فوائد على مل المعروضات، وهذا بخصم كبير ضمن مهرجان الخصومات الصيفية التي أطلقته من خلال موقعها الرسمي لفترة محدودة تنتهي في يوم 5 يوليو 2022، حيث تحتوي الفقرات التالية على أسعار مدهشة للجوالات الذكية، وأجهزة التابلت والأيباد، واللابتوب، وجميعها متاحة للشراء الفوري والدفع بميزة تقسيط جرير المتاحة في السعودية فقط.

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تجدون في التالي خصم كبير على اسعار الأجهزة الالكترونية من التابلت بأنواع مختلفة منه، والتي تتبع مختلف الماركات العالمية لكبرى شركات التكنولوجيا، حيث تقدم شركة جرير للتسويق أكثر الأجهزة طلبا من الكمبيوتر المحمول والتي تضم مواصفات تقنية عالية من حيث مساحة الشاشة والرامات وذاكرة القرص الصلب، بالإضافة إلى تقنيات اللمس والتقنيات اللاسلكية.

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تقدم لكم فروع جرير مول أحدث أجهزة الايباد والتابلت من أنواع مختلفة من الكمبيوتر اللوحي، والتي تشمل إصدارات حديثة لشركات لينوفو lenovo والكاتيل وابل و هواوي huawei وتي سي ال، حيث أن التابلت يعد هو الجهاز الذكي المفضل لدى شريحة كبيرة من العملاء، حيث يضم به مزايا الكمبيوتر والجوال في آن واحد.

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متاح الآن على موقع جرير اون لاين الكثير من الخصومات على كل أجهزة الجوالات الءكية من جوال ايفون 13 جرير iphone و سامسونج samsung وهواوي وشاومي وموتورولا، والأسعار نعرضها لكم كما وردت على الموقع الرسمي في المملكة العربية السعودية، حيث تختلف من حيث جودة الجوال والتقنيات المتاحة به والذاكرة ومدى جودة الشاشة.

قدمنا لكم اليوم أحدث تخفيضات جرير المتاحة على الموقع الرسمي، والتي شملت أسعار الأجهزة الإلكترونية من اللابتوب والتابلت والجوال، وهي متاحة لفترة محدودة، وتابعونا للمزيد من الأخبار عن سوق الأجهزة السعودي من خلال موقعنا الرسمي.

وسنتابع معكم قريبًا سرد تفاصيل مختلف الخدمات التي تقدمها مكتبة جرير السعودية للعملاء والمستخدمين بعد البيع، حيث يوجد لديها باقات للصيانة، وباقات للضمان، كما يوجد خدمات خاصة بالتوصيل والتركيب، هذا بالطبع بجانب خدمة التقسيط التي تصل مدتها إلى 12 شهر، كل عذا يمكنكم الوصول إليه من خلال الضغط على زر المتابعة.