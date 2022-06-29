شوف عروض مكتبة جرير بالسعودية على الهواتف المحمولة والاجهزة الكهربائية

تعتبر جرير واحدة من أكبر المحال التجارية بالمملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر الكثير من العروض والخصومات على مختلف أجهزتها.

سواء إن كانت هواتف محمول أو أجهزة كهربائية واستطعنا اليوم من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم مجموعة من عروض جرير على الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمول.

فهيا بنا معا نتابع أحدث العروض التي يمكن من خلالها الوصول إلى مبتغاكم من اقتناء احد هذه الاجهزة

عروض جرير بالمملكة العربية السعودية

يشتمل العرض على الكثير من المنتجات التي من بينها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على هاتف هواوي بي 50 برو مع مساحة تصل إلى 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام ومتوفر باللون الذهبي الكاكاو ويصل سعر الهاتف إلى 4.299 ريال سعودي.

كما يحتوي العرض على هاتف هواوي بي 50 بوكت مع مساحة 512 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي ويصل سعره إلى 6499 ريال سعودي.

يشتمل العرض على هاتف آبل أيفون 13 مع سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الوردي ويصل سعر الهاتف إلى 3499 ريال سعودي.

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي اس اف أي من الجيل الخامس، مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي ويصل سعر الهاتف إلى 2999 ريال سعودي.

يحتوي العرض على هاتف شاومي ريد مي نوت 11 مع سعة تصل إلى 128 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي الجرافيت ويصل سعر الهاتف إلى 849 ريال سعودي.

يشتمل العرض على هاتف شاومي 11 لايت مع سعة 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام ويصل سعر الهاتف إلى 1299 ريال سعودي.

يحتوي العرض على هاتف شاومي 11 تي برو مع سعة 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام يدعم شبكة الجيل الخاص ومتوفر باللون الرمادي النيزكي.

خصومات جرير على الهواتف

يوفر جرير الكثير من العروض على الهواتف المميزة ذات السمات المميزة وإليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف التي يقدمها جرير: