شوف عروض مصابيح الطاولة بتشكيلات رائعة من متجر Saco بأسعار مميزة

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مصابيح الطاولة وكشفات الأضاءة في ثوبها الجديد تقدمها لكم متجر Saco بتشكيلات رائعة يمكنكم أهدائها لأحبابك أو عائلتكم، أو أذا كنتي ترغبين بالجديد لمنزلك ضعيها بالأماكن التي تفضلي الجلوس بها لأعطائه شكلي جمالي جديد، يتوافر أحجام وأشكال مختلفة تناسب جميع الأذواق سواء كانت سادة أو بها عدة ورسومات أو زخارف، كما يتوافر أيضاً مصابيح ليد للمكاتب يمكن وضعها بحجرة أطفالك لتواصل مذاكراتهم أو لأضاءه غرفهم. عروض مصابيح الطاولة بتشكيلات رائعة من متجر Saco بأسعار مميزة. مصباح طاولة قاعدة معدنية متوفرة باللون الأبيض، تصميم الطراز عصري ويتناسب تمامًا مع أي غرفة من الديكور الحديث، مخصص للاستخدام الداخلي وسهل التجميع والتنظيف، بسعر 129.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 43.25 ريال بدون فوائد مع تمارا.

مصباح طاولة معدني الحد الأقصى للمبة 40 واط، E27 قاعدة لمبة، مصنوع من مواد عالية الجودة مخصص للاستخدام الداخلي، بسعر 69.00 ريال.

كشاف اضاءة 12 ليد باللمس، متوفر بلون فضي. بسعر 99.95 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 33.25 ريالبدون فوائد مع تمارا. مصباح طاولة e27 كريستال، متوفر بلون بني، مادة الصنع فولاذ مقاوم للصدأ + كرستال، الحد الأقصى للمبة 40واط، بسعر 133.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 44.58 ريال بدون فوائد مع تمارا.

مصباح طاولة 4 واط، به روسومات طيارات، بسعر 79.00 ريال، خدمة التوصل للمنزل بمبلغ 25 ريال.

مصباح طاولة ويني ذا بوه، مصنع من مادة معدن + بلاستيك، مصممة لحجر الأطفال، قاعدة مصباح رقاقة مصباح ليد، بسعر 69.00 ريال. E27مصباح طاولة 2×40 واط أبيض لفنق اكسنت، يتناسب تمامًا مع أي غرفة من الديكور الحديث، مصنوع من مادة الفولاذ ومن مواد عالية الجودة، بسعر 175.00 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 58.58 ريال بدون فوائد مع تمارا.

مصباح مكتبي + مروحة بليزنق ليد، متنوع الألوان، بسعر 37.95 ريال.

أبجورة الطاولة بغطاء قماش وقاعدة بنية، مادة الصنع، قماش ناعم، مادة الصنع خشب، بسعر 237.95 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 79.25 ريال بدون فوائد مع تمارا. تشكيلة متنوعه من مصابيح الطاولة مصباح طاولة قفص A 27 دخاني وأسود، مصنع من مادة المعدن، يوفر ضوء دافئ ساطع، سعر القطعة 329.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 109.91 ريال بدون فوائد مع تمارا.

مصباح طاولة على شكل شمس A 27، بلون نحاس معدن، مخصص للأستخدام الداخلي، بسعر 277.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 92.58 ر.س بدون فوائد مع تمارا. عمر شويل - جدة عروض مصابيح الطاولة بتشكيلات رائعة من متجر Saco بأسعار مميزة - ثقفني

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