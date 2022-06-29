طريقة ذكية لصبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت بدون صبغة أو حنه بمكونات طبيعية 100% والنتيجة رائعة!!!

وبدون حنه أو صبغات كيميائية بمكونات موجودة في مطبخك لن تصبغي شعرك فقط بل ستغذيه من الأعماق تابعي معنا المكونات التالية للحصول على شعراً أشقر صحي ولأمع .

صبغة الشعر باللون الأشقر الرمادي بدون صبغة أو حنه

سنقدم لكم صبغه طبيعيه بدون حناء أو كيماويات لتغيير لون الشعر إلى اللون الأشقر الرمادي، مكونات الصبغة هي:

1_حبة واحدة من البيض.

2_5 معالق كبيرة من الكركم.

3_2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

4_كبسوله من فيتامين اي E.

5_2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

6_ملعقة كبيرة من الزبادي.

لتثبيت اللون :-

-لتر من الماء.

-3 معالق كبيرة من خل التفاح.

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الأشقر الرمادي

في البداية نأتي بوعاء ونقوم بوضع البيضه و نقوم بخفقه جيدًا حتى يمتزجا، لا تقلقي من رائحة البيض لن تظهر أبداً بعد إضافة المكونات الأخرى.

بعد ذلك نضيف مقدار الكركم على البيضة ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا.

ثم نضيف زيت الزيتون على الخليط ونقلبه مع بعضهم جيدًا لابد أن تمتزج المكونات لكى لا يحدث تكتلات.

نضيف بعد ذلك خل التفاح والزبادي ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يصبح لدي قوام كريمي، ملحوظة هذه الكمية من الصبغة لشعر ليس طويل، يمكنك مضاعفة الكمية اذا كان شعرك طويل وثقيل.

خطوات صبغة الشعر باللون الأشقر الرمادي

نأتي بالخلطة ونقوم بتوزيعها من بداية فروة الرأس حتى الأطراف.

لابد من فرك خليط الصبغة بالشعر جيداً ومن الأطراف والجوانب.

بعد ذلك نقوم بلف الشعر والرأس بورق استرتش لكى يتخلل الخليط مع الشعر.

نترك الصبغة على الشعر لمدة ليلة كاملة بحد أقصى 6 ساعات لكى تحصلين على اللون الأشقر الرمادي المميز.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الجاري والشامبو حتى نتخلص من الخليط.

في آخر غسلة للشعر نقوم بخلط لتر من الماء مع 3 معالق من خل التفاح مع بعضهم.

ثم نقوم بغسل الشعر بهذا المحلول لتثبيت اللون، هكذا ستحصلين على لون أشقر رمادي مميز وثابت.