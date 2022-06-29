25 ألف جنيه..حجز أراضي الإسكان بأقل مقدم ممكن

انت الان تتابع خبر25 ألف جنيه..حجز أراضي الإسكان بأقل مقدم ممكن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ يوم الأحد 19 يونيو 2022؛ التقديم في حجز أراضي الإسكان على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان؛ وذلك بنظام التخصيص بأسبقية الحجز.

حجز أراضي الإسكان بأقل مقدم

ويتم حجز أراضي الإسكان المتوسط في المدن:(المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة – أسيوط الجديدة – بنى سويف الجديدة )، وذلك بأقل مقدم للحجز لـ25 ألف جنيه.

ويبلغ عدد قطع أراضي الإسكان المتوسط لـ 1760 قطعة بالمدن المذكورة؛ وتصل مساحات الأراضي لـ 209 مترًا، وتسجل اقل قطعة 220 ألف جنيه فيما تصل في بعض المدن لأكثر من 650 ألف جنيه.

نظام السداد في حجز أراضي الإسكان

1- سداد مقدم جدية الحجز والمقدر بـ25 ألف جنيه، ثم استكمال مقدم الحجز لـ25% من ثمن الأرض خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 27 سبتمبر المقبل.

2- سداد باقي ثمن الأرض والذي يقدر بـ75% من ثمن الأرض على 3 أقساط متساوية بدون فوائد، حيث يستحق القسط الاول بعد عام من تاريخ الاستلام.

3 – في حالة التأخير عن سداد أي دفعة وقسط عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير، بالإضافة إلى 3% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط.

مواعيد الحجز الأراضي:

عملية الحجز تتم على 3 مراحل، الأولى من 19 يونيو الجاري وحتى 21 يوليو المقبل، حيث يتم تسجيل البيانات وسداد جدية الحجز، المرحلة الثانية من 24 يولو حتى 4 أغسطس حيث يتم مراجعة بيانات المتقدمين، أما المرحلة الثالثة والتي يتم فيها الحجز الإلكتورني بالأسبقية تبدأ يوم 7 أغسطس الساعة 10 صباحا حتى يوم 9 أغسطس الساعة 11.59 مساء.

طريقة الحجز:

سيكون التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، www.hdb-reservation.com.

شروط الحجز:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

2- ألا يكون سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي – متميز).

3- قطعة الأرض المخصصة للبيع يتم استخدامها للنشاط السكني فقط.

4- يحق للأسرة الواحدة حجز أكثر من قطعة أرض ضمن الأراضي الأكثر تميزًا.