انت الان تتابع خبر بالفيديو.. تعليق صريح من خالد الجندي على قضية الحجاب: أنا لا أخاف في الله لومة لائم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن غطاء الرأس فريضة فرضها الله سبحانه وتعالي على المرأة بالقرآن وإجماع الأئمة والعقل والمنطق والعرف والإيمان، وأيضاً أن الحجاب في دول الخليج يسمى بغطاء الوجه، وفي العموم يطلق عليه اسم غطاء الرأس.

تعليق صريح من خالد الجندي على قضية الحجاب بعد الجدل

وأشار خالد الجندي أثناء حلقة في برنامجهم “لعلهم يفقهون” الذي يبث على قناة دي إم سي الفضائية مساء اليوم الثلاثاء، وقال “مش جاي عشان أخترعلكم وأقول الحجاب فريضة، بل هو فريضة ومن الثوابت وأمر لا يحق لأحد أن يتحدث فيه.. رغم أن الدكتور سعد الدين الهلالي عالم جليل له احترامه وتقديره، لكني مختلف معه في هذه القضية، أنا لا أخاف في الله لومة لائم ولا الدكتور سعد الدين الهلالي، ولكن كل واحد يتحدث في الحق والخير حسب رؤيته التي سيحاسبنا عليها الله”.

موقف الأديان السماوية من الحجاب

وأضاف أنه لا يوجد أي دين من الأديان السماوية يؤكد أن كشف رأس المرأة مسموح به في الطقوس الدينية، وأيضاً لا يرى أي راهبة في كنيسة غريبة كاشفة شعرها، والعرف في العالم بأكمله أن كال نساء العالم كانت مغطية رأسها.