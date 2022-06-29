شوف أقوى عروض لولو هايبر على السلع الغذائية والأضاحي بخصومات مذهلة بمناسبة العيد لا تفوت العرض LULU

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عروض لولو هايبر تتميز دائماً بتقديم الأفضل من في كل شئ سواء أكانت تخفيضات مميزة وأكثر من رائعة على مختلف المنتجات والأجهزة أو بتوفير المئات من العروض المميزة. كل هذا وأكثر يتم تقديمه في متاجر لولو هايبر العملاقة التي لا مثيل لها في كل شئ. كما نقدم لكل ربة منزل أفضل العروض والتخفيضات على مستلزمات العيد بأسعار مناسبة مثل السلع الغذائية المختلفة، وكذلك أضاحي العيد بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك. أقوى عروض لولو هايبر على السلع الغذائية تحت شعار مستلزمات العيد خصم 25 ريال على شيكولاتة جالكسي جواهر، بوزن 900 جم، للحبة بسعر 49.95 ريال بدلاً من 74.95 ريال سعودي. متوفر دو دجاج مجمد بوزن 1.1 كيلو جرام * 10 حبات، بسعر 177.95 ريال بدلاً من 202 ريال، ووفر 24.05 ريال.

اشتري تاج الهند أرز بسمتي أبيض، للكيس بوزن 10 كيلو، بسعر 62.95 ريال بدلاً من 81.50 ريال، واحصل على خصم 18.55 ريال. تخفيضات لولو بمناسبة العيد على الأضاحي متوفر لحم خروف محلي كامل سواكني، متوفر بوزن من 18 إلى 22 كيلو، فقط بسعر 1299 ريال سعودي.

اشتري خروف كامل بربري من 12 إلى 16 كيلو، بسعر 740 ريال سعودي. وفر 6.05 ريال على سمك زبيدي أسود، سعر الكيلو 27.90 ريال بدلاً من 33.95 ريال سعودي.

احم بقري مكعبات برازيلي، للكيلو بسعر 27.90 ريال بدلاً من 36.95 ريال سعودي. LULU Hyper Offers على الخضراوات والفواكه والمكسرات وفر 9.80 ريال على رامبوتان / مانجوستين سريلانكا، بوزن 500 جم تقريبا، للعلبة بسعر 12.95 ريال بدلاً من 22.75 ريال سعودي.

وفر 3.80 ريال على خس لولو بيوندو سعودي، للعلبة مقابل 5.95 ريال بدلاً من 9.75 ريال سعودي. خصم 21.10 ريال على كاجو محمص، للكيلو مقابل 43.90 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي.

احصل على خصم 13 ريال على فستق أمريكي خام محمص ليمون أو مملح، للكيلو بسعر 51.90 ريال بدلاً من 64.90 ريال سعودي. تخفيضات لولو الجبارة بمناسبة اقتراب العيد على الأجهزة المنزلية خصم 190 ريال على تيفال طقم أواني طهي، الطقم مكون من 12 قطعة، بسعر 489 ريال بدلاً من 679 ريال سعودي. عروض LULU Hyper المنتجات الجاهزة خصم 12 ريال على ساديا صدور دجاج، بوزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 74.95 ريال بدلاً من 86.95 ريال سعودي. كرافت شرائح جبنة لايت أو شرائح جبنة أصلية، بوزن 200 جم، بسعر 10.50 ريال بدلاً من 12.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر على السلع الغذائية والأضاحي بخصومات مذهلة بمناسبة العيد لا تفوت العرض LULU - ثقفني

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