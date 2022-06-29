انت الان تتابع خبر طفلة فلسطينية تجبر مدرستها الأسترالية على رفع علم بلادها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا، أن طفلة فلسطينية سورية تُدعى "ياسمين مشينش"، أجبرت مدرستها في أستراليا على وضع علم بلادها (فلسطين) بعد يومين من انقطاعها عن الدوام، احتجاجًا على رفض المدرسة رفع علم فلسطين إلى جانب أعلام الدول الأخرى.

وأشارت المجموعة نقلًا عن مصادر مطلعة، إلى أن الطفلة طالبت بوضع علم فلسطين حينما لم تجده ين أعلام الدول الأخرى، فقوبل طلبها بالرفض من قبل إدارة المدرسة.

كما أخبروها بأنهم سيضعون علم سورية البلد التي ولدت فيها أو علم دولة الاحتلال الإسرائيلي فرفضت مشينش الخيارين وأصرت على وضع علم فلسطين ولم تستجب المدرسة.

وعلى إثر ذلك، امتنعت الطفلة من الذهاب على المدرسة، وأخبرت ذويها أنها مريضة دون الإشارة إلى حقيقة الغياب، وبعد يومين اتصلت إدارة المدرسة بذوي الطفلة من أجل عودتها مبدين موافقتهم على وضع علم فلسطين.

واحتفت مواقع إعلامية وشخصيات فلسطينية بموقفها وقال أحدهم “كيف لا وهي ابنة فلسطين الأبية وابنة مخيم اليرموك الصمود”.