نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف شروط الشراء بالتقسيط بدون ارباح من جرير بالسعودية على جميع الاجهزة في المقال التالي
تعتبر جرير من أهم المتاجر المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وتتسم بالكثير من السمات التي من بينها إمكانية بيع الأجهزة بالتقسيط إلى عملائها وذلك من أجل أن تسهل عليهم كافة أمور الشراء ولكن هناك بعض الشروط والمعايير التي يلزم استيفائها في العميل من أجل أن يستطيع الشراء من جرير واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم كل ما يخص جرير.
ما هي خدمة تقسيط المشتريات من جرير؟
حرصت جرير على أن توفر خدمة شراء كافة الأجهزة والهواتف بالتقسيط وذلك بعد ما قدمت مجموعة من الشروط إلى عملائها، فخدمة الشراء بالتقسيط هي ميزة توفرها جرير بالشراكة مع شركة كوارا للتمويل والتي توفر إلى عملائها شراء كل ما يحتاجون من منتجات ويكون الدفع في شكل أقساط شهرية ميسرة وفقًا لاختيار العميل وتتسم خدمة التقسيط بالكثير من المميزات التي من بينها كلًا من التالي:
- تتم عملية التقسيط دون أن يتم الدفعة الأولى.
- الموافقة على التقسيط تتم بشكل فوري.
- تصل قيمة التميل إلى 30.000 ريال سعودي.
- كما أن فترة السداد تصل إلى 36 شهر.
- تتم عملية التقسيط دون كفيل.
- أحكام التقسيط عند جرير متوافقة مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية.
شروط تقسيط المشتريات من جرير:
هناك بعض الشروط والأحكام التي يلزم توافرها من أجل تقسيط المشتريات من جرير وإليكم في السطور الآتية تلك الشروط:
- أولًا يلزم أن يتم التعرف على أن خدمة التقسيط هي خدمة مشتركة ما بين جرير وكوارا للتمويل ولديهم كافة الحرية في القبول أو الرفض ويكون ذلك بناء على أحقية العميل واستيفائه للشروط.
- يجب ألا تقل الفاتورة التي يرغب العميل في التقسيط عليها عن 2.500 ريال سعودي وبحد أقصى لا لا تزيد عن 30.000 ريال سعودي.
- لا يتم استرجاع قيمة البضاعة المشتراة بشكل نقدي وفي حالة رغبة العميل في استبدال أو استرجاع البضاعة فهنا يخضع إلى سياسية الاسترجاع والاستبدال المتبعة في جرير.
- الخيارة المقدمة للعميل للتمويل 6 أشهر، 12 شهر، 18 شهر، 24 شهر، 36 شهر.
- لا يستطيع العميل شراء المنتجات عن طريق الدمج مع بين التقسيط أو أي طريقة أخرى.
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