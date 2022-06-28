شوف شروط الشراء بالتقسيط بدون ارباح من جرير بالسعودية على جميع الاجهزة

تعتبر جرير من أهم المتاجر المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وتتسم بالكثير من السمات التي من بينها إمكانية بيع الأجهزة بالتقسيط إلى عملائها وذلك من أجل أن تسهل عليهم كافة أمور الشراء ولكن هناك بعض الشروط والمعايير التي يلزم استيفائها في العميل من أجل أن يستطيع الشراء من جرير واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم كل ما يخص جرير.

ما هي خدمة تقسيط المشتريات من جرير؟

حرصت جرير على أن توفر خدمة شراء كافة الأجهزة والهواتف بالتقسيط وذلك بعد ما قدمت مجموعة من الشروط إلى عملائها، فخدمة الشراء بالتقسيط هي ميزة توفرها جرير بالشراكة مع شركة كوارا للتمويل والتي توفر إلى عملائها شراء كل ما يحتاجون من منتجات ويكون الدفع في شكل أقساط شهرية ميسرة وفقًا لاختيار العميل وتتسم خدمة التقسيط بالكثير من المميزات التي من بينها كلًا من التالي:

تتم عملية التقسيط دون أن يتم الدفعة الأولى.

الموافقة على التقسيط تتم بشكل فوري.

تصل قيمة التميل إلى 30.000 ريال سعودي.

كما أن فترة السداد تصل إلى 36 شهر.

تتم عملية التقسيط دون كفيل.

أحكام التقسيط عند جرير متوافقة مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط تقسيط المشتريات من جرير:

هناك بعض الشروط والأحكام التي يلزم توافرها من أجل تقسيط المشتريات من جرير وإليكم في السطور الآتية تلك الشروط: