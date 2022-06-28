شوف عروض اكسترا تقسيط جوالات وإلكترونيات extra بخصومات حتى 50% على موقع اكسترا اون لاين

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية extra متاحة الآن بخدمة التقسيط وهذا مع خصومات تصل إلى 50% علىمل ما يقدمه موقع اكسترا اون لاين السعودية من معروضات للمنزل ومستلزماته، مع الأجهزة الذكية بتقنياتها العالية، وهذه الخصومات مستمرة بكل الفروع لمدة محددة كما يمكن الخصول عليها من خلال التسوق من الموقع الإلكتروني الرسمي، والذي تجد ن عليه خدمات إضافية.

عروض اكسترا تقسيط جوالات وإلكترونيات extra بخصومات حتى 50% على موقع اكسترا اون لاين

تشمل أكسترا خصومات مميزة على كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يطلبها العملاء بكثرة من كل متاجر السعودية التي تحرص على جذبهم من خلال تقديم أرخص الأسعار، ولذا نستعرض سويًا أسعار الأجهزة المنزلية، والشاشات، والجوالات، والتابلت، واللاب توب، ومختلف الأجهزة الحديثة.

عروض اكسترا

تقدم اكسترا عروض جديدة مع خصومات الصيف على أجهزة تنظيف المنزل من المكانس الكهربائية الكبيرة واليدوية والعمودية، كما يوجد كذلك أجهزة كنس خاصة لغسيل السجاد، كما يوجد أجهزة كي حديثة تصلح لكل أنواع المنسوجات، كل هذا بخصم كبير وسعر مناسب.

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تشمل الخصومات التالي أجهزة لابتوب حديثة متاحة للشراء والإستلام الفوري مع خدمة الدفع من هلال تقسيط اكسترا الخاصة لعنلاء المملكة العربية السعودية، ونعرض لكم أيعار أجهزة لينوفو lenovo واتش بي و هواوي huawei و مايكروسوفت microsoft وابل ماك بوك الجديد، مع أجهزة ايسر واسوس.

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متاح لكم في التالي أقوى التخفيضات على أسعار الجوالات في إكستر السعودية، والتي شملت مختلف أجهزة سامسونج samsung بتقنياتها الأكثر تطورًا، بجانب أجهزة المنزل من الغسالات والثلاجات، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر اللوحي وملحقات وأكسسوارات الجوال، مع تشكيلة متنوعة من الشاسات الحظيثة وشاشات الألعاب بأعلى جودة.

قدمنا لكم أقوة تخفيضات اكسترا extra على الأجهزة المنزلية ومستلزمات التنظيف، بجانب أحدث التخفيضات على أسعار الجوالات، واللابتوب، والشاشات، والساعات الذكية، حيث وصلت الخصومات المقدمة من خلال الموقع إلى نسبة 50%، ولمتابعة أحدث الخصومات بشكل يومي يمكنكم متابعتنا ليصاكم منا آخر ما نقدمة من مقالات حصرية.