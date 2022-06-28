طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 للحصول علي الجائزة الكبرى مليون دولار

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، مسابقة الحلم برنامج يقدمه الإعلامي الخليجي الشهري مصطفى الأغا، ويتم إذاعة البرنامج على قناة إم بي سي مصر، وهذا البرنامج يعتمد على اشتراك المواطنين العرب من كل الدول العربية في مسابقة برنامج الحلم، وبعد الاشتراك يتم السحب العشوائي لفائز واحد فقط ليفوز بجائزة المليون دولار الأمريكي، فيقوم كل الناس من كل دول الوطن العربي بالاشتراك في تلك المسابقة على أمل الفوز بالجائزة التي وضعتها سياسة البرنامج، حيث يتم تسليم الجائزة على الهواء مباشرة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

تمنح جائزة مسابقة الحلم لكل من يشترك بها، ولذلك يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال إتباع الخطوات التالية:

يقوم الراغبين في الاشتراك بإرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم الخاص ببلد المشترك، ويكتب فيها كلمة حلم أو دريم أو Dream

سيصل المشترك رسالة ترحيبية على الهاتف الشخصي من إدارة مسابقة الحلم 2022

سيصل المشترك رسالة أخرى فيها طريقة وصول المحتوى الخاص بالمسابقة للمشترك يوميا.

المطلوب من المشترك أن يجيب على الأسئلة التي سيرسلها له برنامج الحلم بشكل صحيح.

بالفعل بعد إجابة الأسئلة قد تم الاشتراك في المسابقة لعام 2022، ويمكن أن يتأهل هذا المشترك لربح الجائزة.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

وضعت المؤسسة المسئولة عن برنامج الحلم بعض الشروط التي يجب توافرها في كل شخص يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2022، حيث أن تلك الشروط تتمثل فيما يلي:

أن يتخطى عمر المشترك سن 18 عام وقت التقديم في المسابقة، وإذا كان قاصرا ينوب عنه أحد والديه بالتوقيع على المستندات المطلوبة منه.

ألا يكون هناك صلة قرابة من أي نوع بين المشترك وبين أحد أفراد موظفي المسابقة.

أن يمتلك المشترك جنسية عربية من أي دولة عربية.

موعد مسابقة الحلم 2022

هذه المسابقة عبارة عن برنامج سعودي، وقدر الجائزة عند الفوز بها هي مليون دولار أمريكي. وقد تم الإعلان عن موعد سحب جائزة موسم الحلم 2022، وقيل إنها ستكون يوم الأربعاء الموافق 29/12/2022م وذلك في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة إم بي سي مصر.