نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم لدخول السحب الجديد 150000$| وأسماء الفائزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ساعات من إعلان اسم الفائز بجائزة الـ 160 ألف دولار أمريكي، والتي تمثلت في جائزة مالية بقيمة 100 ألف دولار، وجائزة أخرى بقيمة كيلو جرام ذهب بقيمة 60 ألف دولار، تم تحديد قيمة السحب الجديد المقبل، والمتوقع أن يتم السحب عليه في 23 أغسطس المقبل، ليكون بقيمة 150 ألف دولار، مع البدء في تلقي طلبات الاشتراك من مختلف الدول عبر طرق الاشتراك المختلفة الأساسية، سواء الاتصال الهاتفي، أو خدمة الرسائل النصية، أو من خلال المشاركة عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية.

أسماء الفائزين 2022

أما عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 حتى الآن، فبلغ عددهم 55 مشترك من مختلف الدول على العديد من السحوبات المختلفة، في حين فاز بالجوائز الكبرى الأساسية كلاً من:

حامد احمد اللحياني في تاريخ 2022-02-24 من المملكة العربية السعودية بجائزة $150,000

عيسى بن عايل بن راشد الفارسي في تاريخ 2022-03-24 من سُلطنة عُمان الحلم بقيمة $150,000

عبدالله عثمان الحاج بتاريخ 2022-05-05 من المملكة العربية السعودية بقيمة 250,000$.

أحمد سعيد عبدالحسن بتاريخ 2022-05-26 من العراق بقيمة 500,000$.

وائل نبيل عشم بتاريخ 2022-06-27 من جمهورية مصر العربية بقيمة $160,000

الجائزة القادمة في الحلم.. 150 ألف دولار#صدى_الملاعب #MBC1

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الحلم غيّر حياتك

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الفائز بجائزة الـ 100000$

أما عن الفائز بجائزة أمس بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى كيلو جرام من الذهب الصافي بقيمة 60 ألف دولار، فربحها المواطن المصري وائل نبيل عشم، الذي عبر عن سعادته البالغة بالفوز بالجائزة بعد تلقيه اتصال التهنئة من الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية أم بي سي، ومن المقرر أن يستلم جوائزه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وائل نبيل عشم من مصر يفوز بجائزة الحلم.. 100 ألف دولار وكيلو ذهب#صدى_الملاعب #MBC1

اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/ZroibAmHaH الحلم غيّر حياتك

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الحلم غيّر حياتك

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سحب جديد قادم

أما عن قيمة السحب الجديد القادم الذي تم نشره قيمته وتفاصيله عبر الصفحة الرسمية لمسابقة الحلم عبر تويتر، فسيكون بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، ويتم الاشتراك فيه من اليوم وحتى موعد السحب خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد من ضرورة تفعيل الاشتراك من خلال الإجابة الصحيحة على الأسئلة التي تصل المشترك عبر رقم جواله الذي قام بالمشاركة من خلاله، وكلما كانت الإجابة صحيحة، كلما زادت فرص المشترك في الفوز بإحدى الجوائز، مع إعطاء الأولوية للأكثر اشتراكًا في المسابقة.