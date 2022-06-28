انت الان تتابع خبر طريقة عمل صوص ثاوزند آيلاند بكل سهولة.. هتحضريه زي أكبر المطاعم العالمية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل صوص ثاوزند آيلاند، أو ما يعرف باسم صوص الألف جزيرة، فهو أحد الصوصات التي يستخدم بأشهر وأكبر المطاعم على مستوى العالم، فمذاقه الرائع يجعله يقدم بجانب العديد من الوجبات السريعة، كالبرجر والبيتزا والمشويات، ولهذا قررنا أن نقوم اليوم بتقديمه لكم.

طريقة عمل صوص ثاوزند آيلاند

المكونات المطلوبة

خمس ملاعق كبيرة من المايونيز. أربع ملاعق كبيرة من الكاتشب. ملعقة كبيرة من البصل الأحمر المفروم. ملعقتين كبيرتين من الخيار المخلل المفروم. ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم. ملعقة كبيرة من الفلفل الأخضر المفروم. ملعقة صغيرة من الشمر. ملعقة صغيرة من صوص التاباسكو. ملعقة صغيرة من البصل الأخضر المفروم.

طريقة التحضير

من الممكن أن تقومي بعمل صوص ثاوزند آيلاند العالمي في المنزل بكل سهولة، وذلك عن طريق القيام بخلط الكاتشب مع المايونيز جيدًا، ثم قومي بإضافة لهم مخلل الخيار، مع القيام بتقليبهم من جديد، ثم قومي بإضافة لهم البصل الأحمر وصوص التاباسكو، ثم قومي بتقليبهم مع بعضهم مرة أخرى.