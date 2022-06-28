طريقة عمل الكبيبة السورية باللبنة.. أكلة تاخد العقل

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رياض - احمد صلاح - تعد طريقة عمل الكبيبة السورية باللبنة، من الأكلات التي يتميز بها المطبخ السوري، كما أنها من الأكلات البسيطة والخفيفة التي يمكن تحضيرها وتقديمها مع المكرونة المسلوقة أو المكرونة بالوايت صوص، بالإضافة للعديد من الأكلات الأخرى، ولسهولة تحضيرها ومذاقها الشهي اللذيذ، قررنا أن نقوم بتقديمها لكم اليوم.

طريقة عمل الكبيبة السورية باللبنة

المكونات المطلوبة

كيلو من اللحم المفروم. كيلو من البرغل المنقوع والمصفى. أربع بصلات كبيرة الحجم. ملح حسب المذاق. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة صغيرة من السماق. نصف ملعقة صغيرة من القرفة. ملعقتين كبيرتين من دبس الرمان.

للحشوة

ملعقتين كبيرتين من الصنوبر المحمص. نصف كيلو من اللحمة المفرومة. حبتين بصل كبيرة الحجم. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. رشة من السماق. رشة من القرفة. ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

صلصة اللبنة

ثلاث أكواب من الزبادي أو اللبن الرايب. كوب من الحليب. ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. بقدونس طازج مفروم. ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

كي تتمكني من عمل الكبيبة السورية باللبنة، يجب أن تقومي في البداية بخلط البرغل مع اللحم المفرومة والبصل والبهارات جيدًا، ثم قومي بفرمهم في الكبة الكهربائية لحين الحصول على قوام مثل العجين، ومن بعدها قومي بتشكيلها إلى كور متوسطة الحجم.