شوف عروض العثيم التنافسية المتميزة بمناسبة موسم الحج على الأغذية لا تفوتك

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عروض مميزة من أسواق العثيم السعودية لعيد الأضحى المبارك، عروض أسواق عبد الله العثيم لعيد الأضحى المبارك من العروض المتميزة جدًا التي يسأل عنها كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن أسواق عبدالله العثيم من الأسواق الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يفضلها معظم المقيمين في السعودية نظرًا لمنتجاتها المتميزة وأسعارها المنافسة للجميع وسوف أذكر خلال هذا المقال عروض العثيم الاسبوعية وتخفيضات من أسواق العثيم السعودية وإذا كنت ممن يرغب في الاطلاع على هذه العروض وتخفيضات العثيم فعليك بمتابعة هذا المقال إلى نهايته.
عروض العثيم اليوم الاثنين المتميزة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك
الفرع الرئيسي لأسواق العثيم السعودية
تم إنشاء أسواق عبدالله علي العثيم السعودية خلال السبعينات من القرن الماضي وكان أول فرع في مدينة الرياض عبارة عن ماركت صغير لبيع بعض المواد الغذائية المختلفة، ولكن تم التوسع في هذا المشروع وأصبح لها العيدي من الفروع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي، وتعتبر أسواق عبد الله علي العثيم من أفضل الشركات المتخصصة في التجزئة الغذائية.
عروض العثيم الاثنين المميزة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك
تقدم أسواق العثيم السعودية مجموعة من العروض والتخفيضات بمناسبة عيد الأضحى المبارك:
- عروض العثيم اليوم الاثنين مرتديلا الفئة دجاج ساده سعر الكيلو 23.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية شبيه جبنة فيتا دنماركي سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم زيتون يوناني كلماته جامبو سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم زيتون كوبوليفا شرائح اسود 900 جرام بسعر 17.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم لبنه بريزيدون سعر الكيلو 22.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم شمام سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب عنب ابيض سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم خوخ سكري علبه سعر العلبه 7.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده مشمش سلة سعر السلة 7.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم ثوم سعر ربطة 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه عدس احمر سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم زبيب سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم سميد خشن سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول لوز ني سعر الكيلو 33.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم هيل زدني 250 جرام 28.95 ريال سعودي.
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