نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الإسبوعية على الجوالات و شاشات التلفزيون خصم حتى نصف الثمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير الإسبوعية على الجوالات و شاشات التلفزيون خصم حتى نصف الثمن، يتوفر هاتف هواوي بي 50 برو سعة 256 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 3799 ريال بدلا من 4299 ريال توفير 500 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض 11%، يتوفر هاتف اوبو رينو 5 برو سعة 256 جيجابايت و 12 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الخامس بسعر 2399 ريال بدلا من 2799 ريال توفير 400 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة خصم 14% ضمن عروض جرير الإسبوعية.

عروض جرير الإسبوعية حرق أسعار

يتوفر شاشة تلفزيون شاومي مي TFP1 حجم 55 بوصة يدعم تقنية 4K الترا اتش دي DLED سمارت تي في باللون الاسود، ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير بسعر 1599 ريال بدلا من 2999 ريال السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، توفير 1400 ريال خصم 46% مع ضمان 24 شهر من الوكيل، يتوفر ضمن عروض حرق أسعار مكتبة جرير شاشة تلفزيون TCL حجم 65 بوصة يدعم تقنية 4K الترا اتش دي النقاط الرباعية QLED سمارت تي في باللون الاسود بسعر 3279 ريال بدلا من 4999 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، توفير 1270 ريال خصم 25% بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 699 ريال.

عروض الشاشات مكتبة جرير

يتوفر تلفزيون أندرويد سوني حجم 65 بوصة باللون الأسود يدعم تقنية 4K دي ال اي دي Ultra HD، ضمن عروض جرير الإسبوعية بسعر 5199 ريال بدلا من 6999 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة خصم 25% توفير 1800 ريال، يتوفر ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير شاشة تلفزيون شاومي حجم 75 بوصة يدعم تقنية 4K الترا اتش دي QLED يدعم النقاط الرباعية سمارت تي في باللون الفضي ، بسعر 5499 ريال بدلا من 7499 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة توفير 2000 ريال خصم 26%.

عروض أجهزة اللاب توب مكتبة جرير

يتوفر ديل انسبايرون 13 حجم 13.3 بوصة الجيل الحادي عشر إنتل كور اي 7، ضمن عروض مكتبة جرير على أجهزة اللاب توب بسعر 3899 ريال بدلا من 4499 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة توفير 600 ريال خصم 13%، يتوفر ضمن عروض حرق أسعار مكتبة جرير ابل ماك بوك برو حجم 16 بوصة شريحة ام 1 برو عشرة النوى مع محرك 16 نواة بسعر 10999 ريال بدلا من 11799 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة توفير 800 ريال خصم 6%.

عروض الجوالات مكتبة جرير

يتوفر هاتف هواوي واي 9 اي سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 849 ريال بدلا من 1099 ريال توفير 250 ريال خصم 22% والسعر شامل ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 149 ريال، يتوفر ضمن عروض الجوالات مكتبة جرير هاتف ابل ايفون 13 ميني سعة 128 جيجا بايت يدعم شبكة الجيل الخامس، بسعر 2999 ريال بدلا من 3299 ريال توفير 300 جنية خصم 9% و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة ضمن عروض مكتبة جرير الإسبوعية.