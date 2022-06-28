شوف عروض جرير الشهرية 40% خصم حتى نهاية الأسبوع بجميع فروع جرير تسوق الآن

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عروض جرير الشهرية، عروض مكتبات جرير السعودية خلال شهر مايو 2022 موضوع من أم الموضوعات التي يجب أن نتحدث عنها وذلك لأنه من الموضوعات التي كثر السؤال عنها خلال الأيام القيلة الماضية وذلك خلال مواقع البحث المختلفة، وخلال مقال اليوم سنتحدث معًا عن عروض مكتبات جرير السعودية لشهر مايو 2022، وإذا كنت ممن يهتم بعروض وتخفيضات جرير السعودية فعليك أن تتابع مقال اليوم بشيء من التفصيل.
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عروض جرير الشهرية
من المكتبات المحبوبة جدًا في المملكة العربية السعودية والمشهورة للغاية هي مجموعة مكتبات جرير لبيع المستلزمات المدرسية والأدوات الإلكترونية، وذلك لأنها تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات التي نحتاج إليها وبجودة عالية ومن أكثر ما تقدمه أهمية المستلزمات المكتبية والأدوات الإلكترونية وملحقاتها، كما أنها تتميز بالجودة العالية لجميع منتجاتها وحسن التعامل مع العملاء.
عروض مكتبات جرير السعودية لشهر مايو 2022
تقدم مكتبات جرير هذا الأسبوع مجموعة كبيرة من المنتجات تتمثل في الآتي:
- تنزيلات جرير الأسبوعية هاتف محمول سامسونج جالاكسي زد فيليب سعة 256 اخضر اللون بسعر 3299 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم جوال سامسونج جالاكسي زد فيليب سعة 256 أسود اللون بسعر 3299 ريال سعودي.
- خصومات جرير اليومية تليفون سامسونج جالاكسي زد فيليب سعة 256 كريمي اللون بسعر 3299 ريال سعودي.
خصومات جرير اليوم
- خصومات جرير الشهرية اوبو رينو 5 برو سعة 256 جيجابايت لونه فضي بسعر 2399 ريال سعودي
- تخفيضات جرير اليوم هونر 50 سعة 256 جيجابايت لونه أسود منتصف الليل بسعر 2099 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليومية جوال هونر 50 سعة 256 جيجابايت لونه كريستال الصقيع بسعر 2099 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- هاتف هونر 50 سعة 256 جيجابايت لونه أخضر زمردي بسعر 2099 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات جرير الشهرية
- خصومات جرير الأسبوعية سامسونج جالكسي اس 21 سعة 256 جيجابايت 3299 ريال سعودي فانتوم كريمي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تنزيلات جرير الشهرية تليفون محمول سامسونج جالكسي زيد فليب سعة 256 جيجا بايت بسعر 6299 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات جرير الأسبوعية ابل ايفون 11 سعة 128 جيجابايت لونه أخضر بسعر 2599 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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