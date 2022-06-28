شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت للجوالات من أحدث الإصدارات

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عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى وأحدث عروض الجوالات والالكترونيات، حيث تنفرد هذا الأسبوع بعرض مجموعة هائلة ومتنوعة من الهواتف المحمولة من أشهر الماركات العالميه الرائدة في مجال التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات، مثل شركات هواوي، أيفون، أوبو، سامسونج وغيرهم العديد حيث أن جميع هذه الشركات السابقة تتميز بمنتجات عالية الدقة والجودة ومناسبة من حيث السعر، والذي يمكن أن يكون في متناول للجميع، وهنا يجب العلم أن هذه العروض متاحة فقط من خلال جميع فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة. أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للجوالات: موتورولا موتو جي 52 سعة 128 جيجا بايت، يدعم الجيل الرابع بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال.

سامسونج جالكسي إس 22 الترا سعة 256 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس فقط بسعر 5,099 ريال سعودي بدلاً من 5,299 ريال.

أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت بسعر 4,949 ريال سعودي بدلاً من 5,699 ريال. عرض خاص على خبير تصوير البورتريه الإحترافي من أوبو رينو 7 برو سعة 256 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس فقط بسعر 2,799 ريال سعودي.

أوبو رينو 6 زد سعة 128 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس بسعر 1,399 ريال سعودي بدلاً من 1,499 ريال.

جوال أوبو أيه 76 سعة 128 جيجا بايت يدعم الجيل الرابع بسعر 849 ريال سعودي بدلاً من 949 ريال. لينوفو كي 14 بلس سعة 64 جيجا بايت بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

هاتف موتورولا جي 51 سعة 128 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال.

وأقوى العروض على موتورولا إيدج 30 سعة 256 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 1,699 ريال. إصدارات هواتف أخرى متنوعة: سامسونج جالكسي إس 22 الترا سعة 512 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس فقط بسعر 5,499 ريال سعودي بدلاً من 5,699 ريال.

جوال سامسونج جالكسي إس 22 سعة 256 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس بسعر 3,299 ريال سعودي بدلاً من 3,499 ريال.

سامسونج جالكسي إس 21 إف أي سعة 256 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس بسعر 2,299 ريال سعودي بدلاً من 2,999 ريال. هواوي نوفا y70 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام فقط بسعر 729 ريال سعودي.

هواوي نوفا 9 سعة 128 جيجا بايت يدعم الجيل الرابع بسعر 1,399 ريال سعودي بدلاً من 1,899 ريال. عمر شويل - جدة أحدث عروض لولو هايبر ماركت للجوالات من أحدث الإصدارات - ثقفني

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