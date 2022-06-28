نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية بمناسبة عيد الأضحى على الشاشات تصل إلى 60% في المقال التالي
تعمل هذه المكتبة على منح العديد من الخصومات والعروض الرائعة للغاية على جميع الأجهزة والمنتجات وتقع جرير المكتبة في المملكة العربية السعودية، وهي تكون من المكاتب القوية التي تعمل على توفير الخصومات الذي يطلبها ويحتاج لها جميع الأشخاص الذين يقومون في المملكة العربية السعودية، وبالإضافة إلى ذلك يوجد كافة الأشياء الخاص بالطلاب المدارس، وأيضاً الألعاب الذي يرغب بها الأطفال.
عروض جرير السعودية
تعتبر هذه المكتبة من أكثر المكاتب المشهورة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير وأوسع نطاق بين المواطنين، حيث أنها عمل على توفير الكثير من الخصومات والعروض الرائعة للغاية التي يرغب بها جميع المواطنين، وتعمل على بيع جميع الأصناف وأيضاً المنتجات الذي يحتاج لها الأشخاص الموجودين في المملكة العربية السعودية ومن أهم المميزات الخاصة بها أنها تكون مناسبة لجميع الفئات وبأرخص الأسعار.
تخفيضات جرير اليوم
- شاشة التلفزيون من النوع تي سي ال حجم 85 بوصة الترا اتش دي تدعم الأندرويد باللون الفضي يكون بسعر 6899 بدلًا من 11499 ريال سعودي.
- هاتف من النوع هونر ماجيك 4 برو سعة 256 جيجابايت 8 جي رام باللون الأزرق السماوي يكون سعرها 3999 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع سكاي وورث حجم 75 بوصة الترا اتش دي الذكية باللون الأسود تكون بسعر 3299 بدلًا من 6999 ريال سعودي.
- حاملة الشهادة من الماركة الغير محددة الإطار البلاستيكي باللون الأسود تكون بسعر 20 ريال سعودي.
- حاملة الشهادة مع الطباعة الإطار البلاستيكي باللون الأسود تكون بسعر 22 ريال سعودي.
- قارورة الماء من انترتينمنت ون بي جي ماكس باللون الأزرق أو الأخضر سعرها يكون 25 ريال سعودي.
- المسطرة من فيراري سبورتس مقاس 30 سم البلاستيكية تكون بسعر 6 ريال سعودي.
- الأطقم القرطاسية 6 * 1 من ابيك جيمز بي جاي ماسكس تكون بسعر 19 ريال سعودي.
- دفتر التمارين من فيراري سبورتس عدد 100 ورقة مسطرة باللون الأحمر تكون بسعر 9 ريال سعودي.
- مقلمة أقلام الرصاص من ديزني كارز الناعمة باللون الأحمر يكون سعرها 9 ريال سعودي.
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