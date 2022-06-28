نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية الأربعاء 29 يونيو 2022 الموافق 30 ذو القعدة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني عروض بنده السعودية الأسبوعية الأربعاء 29 يونيو 2022 الموافق 30 ذو القعدة 1443 وهي العروض الجديدة التي توفرها شركة بنده هذا الأسبوع وتسري بداية من اليوم الأربعاء وحتي يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وتحتوي عروض بنده دائما علي اقوي التخفيضات والخصومات التي تتخطي الـ 75% علي جميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والالكترونيات.

عروض بنده الأسبوعية الأربعاء 29 يونيو 2022

عروض الصيف من بنده وهايبر بنده توفر لعملائها عروض رائعة ومميزة علي كافة المقاضي المنزلية ومن أهم هذه المنتجات هي عروض اللحوم التي توفرها بنده بأعلى جودة وتتمثل هذه العروض في مكعبات لحم بقري برازيلي ولحم مفروم برازيلي وكفتة بقري برازيلي ونقائق بقري برازيلي وبرجر بقري برازيلي والعديد من اللحوم المجمدة مثل دجاج طازج من التنمية وأرجل دجاج التنمية.

تشمل عروض بنده الأسبوعية علي جميع أنواع الجبن الطازجة مثل صدر حبش مدن من حلواني أخوان، وجبن قليل الدسم هايلاند قريش ومرتديلا بقري سادة بالزيتون والفلفل وجبنة فيتا غنم فالبريسو وجبن أبيض دوبل كريم هنغاري ولبنة بريزيدن وجبنة رومي هيلثي فود والكثير من أنواع الجبن الطازجة التي يمكنك الحصول عليها بتخفيضات رائعة ويمكنك أيضا الحصول علي جميع أنواع المخبوزات الطازجة بشكل يومي من بنده.

عروض بنده وهايبر بنده

أقوي عروض بنده وهايبر بنده السعودية تحتوي علي جبنة كريمي قابلة للدهن من بوك، وجبنة كريم مطبوخة قابلة للدهن وجبنة موزاريلا مبشورة البقرات الثلاث وجبنة تشدر قابلة للدهن الأصلية كرافت وجبنة بيضاء فيتا البقرات الثلاث وجبنة مثلثات نادك 8 قطع وتضم عروض بنده تخفيضات علي جبنة كريم قابلة للدهن من نادك وزبدة غير مملحة من نادك 100 جرام ولبنة كاملة الدسم من لبنة ولبنة تركية بريزيدن وجبنة موزاريلا بريزيدن.

تحتوي عروض بنده السعودية علي لبنة كريمة كيري وجبنة موزاريلا مبشورة فرسانا وجبنة قشطيه سهلة الدهن من كيري وجبنة شرائح بريزيدن وجبنة مربعات كيري وجبنة كريم أبو الولد وجبنة موزاريلا مبشورة من برايد وجبنة شرائح برايد والكثير من أنواع الجبن المميزة التي توفرها بنده ضمن نشرة عروض بنده الأسبوعية.