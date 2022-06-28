انت الان تتابع خبر طريقة عمل المكرونة بالفاهيتا.. أكله خفيفة في الصيف اعمليها بأقل المكونات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد المكرونة بالفاهيتا من أكثر الأكلات الصحية واللذيذة الذي يحب تناولها الكبار والأطفال، وهي بطعم شهي لا يقاوم، ويتناولها الجميع في الغداء لأنها من الأكلات السهلة والسريعة التي تقدم بمكونات خفيفة وجميعها من المطبخ.

مقادير وصفة المكرونة بالفاهيتا

واحد كيس مكرونة بني قلم.

واحد ملعقة خل أبيض.

أربع صدور دجاج مقطع شرائح.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

بصلة كبيرة مقطعة جوانح رفيعة.

اثنان فص ثوم مهروس.

لتر عصير طماطم.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود مطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

¼ ملعقة صغيرة كمون مطحون.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ا ملعقة كبيرة بهارات الدجاج.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

اثنان ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة عمل المكرونة بالفاهيتا للشيف عظيمة حمدي