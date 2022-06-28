انت الان تتابع خبر طريقة عمل المكرونة بالفاهيتا.. أكله خفيفة في الصيف اعمليها بأقل المكونات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد المكرونة بالفاهيتا من أكثر الأكلات الصحية واللذيذة الذي يحب تناولها الكبار والأطفال، وهي بطعم شهي لا يقاوم، ويتناولها الجميع في الغداء لأنها من الأكلات السهلة والسريعة التي تقدم بمكونات خفيفة وجميعها من المطبخ.
مقادير وصفة المكرونة بالفاهيتا
- واحد كيس مكرونة بني قلم.
- واحد ملعقة خل أبيض.
- أربع صدور دجاج مقطع شرائح.
- فلفل ألوان مقطع شرائح.
- بصلة كبيرة مقطعة جوانح رفيعة.
- اثنان فص ثوم مهروس.
- لتر عصير طماطم.
- ملح حسب الرغبة.
- فلفل أسود مطحون.
- نصف ملعقة كبيرة من الكركم.
- ¼ ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- ا ملعقة كبيرة بهارات الدجاج.
- ½ ملعقة صغيرة بابريكا.
- اثنان ملعقة كبيرة عصير ليمون.
طريقة عمل المكرونة بالفاهيتا للشيف عظيمة حمدي
- ضعي وعاء على النار واسلقي فيه المكرونة داخل ماء مغلي وملح.
- وداخل مقلاة على النار ضعي كمية من زيت الزيتون ثم ضيفي الدجاج المقطع حتى يحمر ويحصل على اللون الذهبي، وبعدها ضعيه جانباً داخل طبق.
- واحضري نفس المقلاة وحمري فيها البصل والثوم معاً، ثك ضيفي لهم الفلفل الألوان وحركيه بشكل دائم ومستمر.
- وبعدها ضيفي لهم الدجاج والبهارات مع التقلب الدائم حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض وينضج الدجاج.
- وأخيراً ضيفي عصير الطماطم حتى تتسبك وحركيها، وبعدها ضيفي المكرونة المسلوقة وحركيهم معاً حتى يتجانسوا وتتداخل قطع الدجاج فيها على النار، وقدميها ساخنة على الغداء.