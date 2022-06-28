انت الان تتابع خبر حكم حلق شعر المضحي في العشر الأول من ذي الحجة.. الإفتاء تكشفه للجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت دار الإفتاء بنشر فتوى من خلال موقعها الرسمي بخصوص حكم حلق شعر المضحي في العشر الأول من ذي الحجة، وهو من الأسئلة التي تدور في ذهن جميع الأشخاص الذين يريدون أن يضحوا في عيد الأضحى المبارك وبمناسبة اقترابه منا كثيراً.

الافتاء تكشف حكم حلق شعر المضحي في العشر الأول من ذي الحجة

واوضحت دار الإفتاء أن الأضحية ما يذكى من النعم تقرباً لله سبحانه وتعالي في أيام النحر، وهي من السنن المؤكدة على الشخص القادر، وأما عن حكم حلق شعر المضحي في العشر الأول من ذي الحجة فيسن للمضحي إذا أرد الأضحية ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه أن لا يزيل شيئاً من شعر رأسه أو بدنه سواء بحلق أو قص أو غيرهم، وأن لا يقلم أظافره أو يقصها.

موعد قص الشعر والأظافر للمضحي

وهذا من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى أن ينتهي من ذبح الأضحية، والدليل على هذا ما جاء عن مسلم في صحيحة عن أم سلمة رضلى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأل وسلم قال “إذا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا”، وفي رواية أخرى في مسلم ايضاً قال “إذا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ”، ويكره له إزالة شعره وتقليم أظافره ولا يحرم.