انت الان تتابع خبر حكم ارتداء الحجاب السوري.. دار الإفتاء تحسم الجدل حوله وتطمئن قلوب الفتيات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصلت دار الافتاء المصرية على سؤال وهو ما حكم ارتداء الحجاب السوري من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهي من اكثر الأنواع المنتشرة في الوقت الحالي بين الكثير من الفتيات.

حكم ارتداء الحجاب السوري يكشفه دار الافتاء

وحرص الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى في دار الإفتاء وأجاب على سؤال حكم ارتداء الحجاب السوري، وقال أنه لا يهم المسميات التي تطلق عليه ولكن الأهم أن يكون الحجاب ساتر للشعر بأكمله ولا يظهر منه أي شئ، وهذا جاء من خلال لقائه في البث المباشر الذي يبث على صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوم، وقال “أن ارتداء المرأة للطرحة القصيرة بدلاً من الخمار جائز”.

حكم التخلي عن الحجاب بعد ارتدائه

وكشف الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية في دار الإفتاء المصرية، إن خلع الحجاب بعد ارتدائه عبارة عن معصية لا شك فيها، وذلك لأن الحجاب لازم على كل مسلمة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالي من الحور بعد الكور أي من النقصان بعد التمام.