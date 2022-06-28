شوف أستمتع بعروض الصيف وموجاته لأسواق التميمي على جميع السلع الأستهلاكية

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بموجات الصيف أستمتع بأقوي العروض التي تقدمها أسواق التميمي الرياض القصيم بخصومات وتخفيضات كبرى على البضائع الغذائية والسلع التمونية الأستهلاكية وفر أكثر في الصيف وأشتري عروض طازجة بسعر أقل، وبمناسبة حلول فصل الصيف تقدم داخل العرض أقوي العروض على مستلزمات وأساسيات البحر والرحلات بقسم واحد داخل الفرعين، حيث توفر أسواق التميمي الكثير من العروض المغرية بداخل المجلة الأسبوعية التي تسمر لمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية المعروضة. أستمتع بعروض الصيف وموجاته لأسواق التميمي على جميع السلع الأستهلاكية دجاج حلال للشواء / أو كنتاكي ستايل، سعر الحبة 17.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

كرتونة دجاج الوطنية مجمد، وزن الحبة 900 جرام، سعر الصندوق 169.95 ريال بدلاً من 179.95 ريال.

كيس 2 كيلو لحم برجر جامبو عادي / مدخن، بسعر 22.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال.

لحم بقري برازيلي مفروم خشن أو ناعم، سعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

2 عبوه جبنة كريم بوك، سعر العبوة 27.95 ريال بدلاً من 35.65 ريال.

عبوة توت أزرق مجمد، بوزن 100 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

مسحوق غسيل متنوع من تايد، بسعر 36.95 ريال بدلاً من 81.50 ريال.

حليب طويل الأجل أصناف متعددة من ناداك، سعر الصندوق 56. 95 ريال بدلاً من 81.50 ريال.

عبوة ورق عنب وزن الحبة 908 جرام، بسعر 28.75 ريال بدلاً من 71.95 ريال. أفضل عروض الصيف على مستلزمات البحر وأساسيات الرحلات من أسواق التميمي عوامة للأطفال لعمر 1 – 2 سنة، أنتيكس، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

مسبح عائلي لعمر 6 سنين من أنتيكس، بسعر 199.00 ريال بدلاً من 263.95 ريال.

أسواق مختاره عوامة للأطفال من سن 3 – 6 سنوات أنتيكس، بسعر 26.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال.

سترة السباحة مع طوق من عمر 3 – 6 سنوات أنبيكس، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

قلعة نطاطة بيست واي، مقاس 183 سم × 183 سم × 167 سم، بسعر 229.95 ريال بدلاً من 279.95 ريال.

عوامة فلامنكو / بطريق للأطفال لعمر 2 – 4 سنوات، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال. قسم المخلالات المتنوعة من أسواق التميمي مجدوس محشي بالجوز، الأردن، بسعر 25.95 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

قهوة تركية أصناف متعددة، بن العميد وزن الحبة 250 جرام، بسعر 19.50 ريال بدلاً من 28.50 ريال.

برطمان خيار مخلل أردني، بسعر 8.95 ريال بدلاً من 14.75 ريال. عمر شويل - جدة أستمتع بعروض الصيف وموجاته لأسواق التميمي على جميع السلع الأستهلاكية - ثقفني

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