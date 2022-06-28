نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث العروض من أسواق العثيم مول في المقال التالي

تقدم أسواق العثيم أقوى الخصومات والعروض على الكثير من السلع المختلفة والتي بإمكانك إقتناؤها حيث يتواجد في العثيم مول جميع مستلزمات العناية الشخصية والعناية بالبشرة كما يتواجد العديد من الملابس ذات الأقمشة الجيدة بمقاسات مختلفة وبإستطاعتك أيضا إقتناء المواد الغذائية مثل اللحوم الحمراء الطازجة والأسماك البحرية المتنوعة بأسعار تنافسية ومناسبة كما بإمكانك إقتناء الأطعمة الجافة والمعلبة بجودة عالية كل هذا وأكثر تجدونه في العروض الأسبوعية من العثيم مول. عروض العثيم مول احصل على مكيف صحراوي دوتس بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي.

كما بإمكانك إقتناء فيفو موبايل واي 21 مساحة ذاكرة 64 جيجا ورام 4 جيجا وحجم الشاشة 6.5 بوصة بسعر 549 ريال سعودي.

اشتري أيضا جوال هونر اكس 7 بمساحة تخزين 128 جيجا وبحجم شاشة 6.74 بوصة وبرام 4 جيجا وبسعر 649 ريال سعودي. تبضع مناديل وجه سيتي مزدوج 10 في 180 حبة بسعر 15.95 ريال سعودي بدلا من 26.95 ريال سعودي.

كما بإستطاعتك الحصول على ستربس دجاج دو 750 جرام بسعر 23.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي.

إقتني صابون صحون بريل 1 لتر +500 مل مجانا بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 16.95 ريال سعودي. خصومات أسواق العثيم اشتري مناديل وجة سيتي مزدوج 10 في 180 حية بسعر 15.95 ريال سعودي بدلا من 26.95 رايل سعودي.

كما بإمكانك الحصول على ليمون شبك بسعر 2.95 ريال سعودي 1+1 مجانا 2 ربطة.

احصل أيضا على فخد عجل باكستاني بالعظم ميرد بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو. تسوق بيض هالي طازج 30 حبة للطبق بسعر 12.50 ريال سعودي.

بإستطاعتك أيضا إقتناء زيتون اوليمب اخضر يوناني بسعر 16 ريال سعودي للكيلو.

تبضع قدر ضغط كوولين كهربائي بسعة 8 لتر بسعر 189 ريال سعودي للحبة. تخفيضات العثيم اشتري كسك شوكولاتة بالكريمة بسعر 9.95 ريال سعودي للحبة.

قدر كيتشنجر بحجم 28 سم بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 52 ريال سعودي، وبحجم 26 سم بسعر 35 ريال سعودي بدلا من 47 ريال سعودي.

احصل على قدر بانيكس لطهي الأرز بسعة 8 لتر بسعر 218 ريال بدلا 375 ريال سعودي.

طباخة أرز بانيكس 1.8 لتر بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على طقم قدور كيتشنجر جرانيت 9 قطع بسعر 165 ريال سعودي بدلا من 217 ريال سعودي. عمر شويل - جدة احدث العروض من أسواق العثيم مول - ثقفني

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