انت الان تتابع خبر فوائد عيش البطاطا الجديد..عميد معهد القلب يوضح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ دراسة إنتاج عيش البطاطا الجديد؛ والذي سيكون بديل عن رغيف العيش المنتج من القمح؛ كأحد أبرز الحلول في حل أزمة استيراد القمح من الخارج المستخدم في انتاج رغيف الخبز.

فوائد عيش البطاطا الجديد

أوضح الدكتور جمال شعبان؛ عميد معهد القلب الأسبق؛ أن البطاطا تحمي من السرطان؛ وتساعد على ضبط السكر؛ مردفًا:”يلا بالهنا كلوا عيش البطاط الجديد؛ وتتكون البطاطا الحلوة بشكل أساسي من الكربوهيدرات”.

وأضاف شعبان؛ أن البطاطا تعد مصدرًا ممتازًا لفيتامين س والبوتاسيوم؛ والمعادن الأخرى؛ وغنية بالعديد من المركبات النباتية مثل”بيتا كاروتين وحمض والأنثوسيانين”؛ اللزم لحيوية ونضارة الجلد والبشرة والعيون؛ مشيرًا إلى أن فوائد تناول البطاطا لا تتوقف عند هذا الحد؛ حيث تساعد على تحسين نسبة السكر في الدم؛ خاصة لمرضى السكر من النوع الثاني؛ كما تساعد على تقليل الأكسدة والوقاية من السرطان في حالة الاعتدال على تناولها.

الجدير بالذكر أنه في حالة قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ إنتاج عيش البطاطا الجديد؛ فسوف يقلل ذلك استيراد القمح من الخارج؛ والعمل على الاكتفاء الذاتي للقمح خلال السنوات المقبلة