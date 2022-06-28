شوف عروض بنده شهر يوليو خصومات خيالية تصل ل 60% على جميع المنتجات تسوق الآن

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عروض بنده اليوم شركة بنده تكون من ضمن الشركات التي وفرت ومنحت الكثير من المنتجات والسلع التي وصلت حوالي أربعمائة منتج من المنتجات التي تخص العلامات التجارية بالهايبر وهذا من أجل خدمة العديد من العملاء، كما أن شركة بنده تعتبر من ضمن المتاجر التي تخص التجزئة الموثوق بها في العديد من المنتجات الغذائية والغير غذائية، حيث يعمل في تلك الشركة الكثير من العمال لتلبية كافة احتياجات الزبائن التي تم وصولهم نحو عشرون ألف عامل تقريبًا يعملون بكل إتقان وحرفة، حتى ينجزوا جميع المهمات لمدة قليلة لتحسين الجودة التي تخص العمل بالصورة المستمرة لتوفير أكبر العروض والخصومات الرائعة.
عروض بنده فصل الصيف خصومات وتخفيضات تصل ل 60% على جميع المنتجات
عروض بنده اليوم
تكون شركة بنده من أفضل وأكبر الشركات التي تقوم بمنح وتقديم الخصومات والعروض الكبيرة والقوية المتواجدة في كافة الفروع بالمملكة العربية السعودية التي يتم تواجدها على كل السلع الغذائية التي يحتاجها كل شخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية ومن إحدى هذه الأصناف هي، الدجاج واللحوم بأنواعها مع توافر الأجبان والألبان والخضروات وغير ذلك، كما يتوفر في الهايبر الكثير من العروض والتخفيضات الرائعة والكبيرة على جميع المنتجات في السوق، وأيضًا يكون الهايبر من ضمن الأسواق والشركات الرائعة والشهيرة التي منحت الخصومات الكبيرة المناسبة مع كافة المواطنين بالمملكة.
خصومات بنده
- تابلت من النوع نوكيا تي 20 سعة 32 جيجا بايت 3 جي رام يكون بسعر 699 بدلًا من 749 ريال سعودي.
- هاتف من النوع نوكيا سي 30 سعة 64 جيجا بايت 3 جي رام يكون بسعر 489 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- 700 جرام من اللبنة نوعها بنده تكون بسعر 14.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- 350 جرام من الجبن قشقوان نوعها بنده تكون بسعر 14.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- الجبن الموزاريلا المبشور من النوع بنده مقدار 500 جرام تكون بسعر 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- اثنان حبة من الخضار المشكل نوعه بنده مقدار 400 جرام يكون بسعر 5.50 بدلًا من 13 ريال سعودي.
- مكعبات مرقة الدجاج من النوع بنده مقدار 24 * 20 جرام يكون سعرها 10.95 بدلًا من 13.25 ريال سعودي.
- العسل الطبيعي للعبوة الضاغطة من النوع بنده مقدار 475 جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- 1 جالون من خل قصب السكر الطبيعي من النوع بنده سعره يكون 10.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- الكاجو المملح من النوع بنده مقدار 200 جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
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