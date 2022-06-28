أفكار مميزة لتصميم غرف نوم الضيوف.. للعرايس وعشاق التجديد

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رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن أفكار مميزة لتصميم غرف نوم الضيوف في منزلها، فمن المؤكد التخطيط لغرفة نوم الضيوف من الأمور الهامة والضرورية، فحسن اختيارك لتصميم غرف نوم الضيوف، يشير إلى حسن الضيافة، ولهذا قررنا أن نقوم بتقديم لكم العديد من التصاميم المميزة.

أفكار مميزة لتصميم غرف نوم الضيوف

إذا كنتي تبحثين عن أفكار مميزة لتصميم غرف نوم الضيوف، فمن الضروري أن تعلمي بأنها يجب أن تكون خالية تمامًا من الفوضى، ولكنها تحتاج لاهتمام شديد أثناء البحث عن التصميم المناسب لها، خاصة وأن هذه الغرفة كثيرًا ما تكون أصغر غرف المنزل حجمًا، ولهذا فالحصول على تصميم متوزان أمر يبدو صعب لبعض الأشخاص، كي تحصل على غرفة نوم مناسبة للضيوف يجب أن تتبعي بعض النصائح، والتي من بينها:

من الضروري أن تجعلي غرفة نوم الضيوف مريحة، ودائمًا ما يرجع ذلك لاختيار تصاميم سجاد مميز، فاختيار سجاد كلاسيكي، سوف يجعلك تحصلين على غرفة منظمة ومريحة.

تزين ديكور الحائط

من الممكن أن تقومي بتعزيز ديكور غرفة الضيوف بمنزلك من خلال تزين ديكور الحائط، وذلك عن طريق استخدام بعض الإكسسورات، كالمرايات والبراويز، والقيام بتعليقها على الجدران.

تصميم بسيط

إضافة أثاث متحرك

يفضل أن تختاري بعض قطع الأثاث المتحرك خفيف الوزن، ليزيد من أناقتها مثل أكياس الفوم أو الكراسي أو الوسائد، فبهذا تصبح الغرفة مرنة من خلال استغلال أبسط المساحات، كما أنها سوف تجعلك قادرة على توفير الكثير من متطلبات الضيف.

تصميم مميز

استخدام النباتات

إضافة النباتات بغرفة نوم الضيوف تجعلها تبدو أكثر جمالا وأناقة، كما يبنصح دائمًا بزيادة الأرفف والدواليب داخل غرف نوم الضيوف، وذلك من أجل سهولة تخزين متعلقاتهم.