شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 70% أقوى عروض السعودية بمناسبة عيد الأضحي

عروض العثيم الاثنين يكون سوق العثيم من الأسواق التي لديها مائة ثلاثة وثمانون فرعًا بكل أرجاء المملكة العربية السعودية من ضمنها السوبر ماركت والهايبر ماركت والركن أيضًا معها العديد من الفروع في جمهورية مصر العربية حتى وصل العدد إلى نحو واحد وثلاثون فرعًا، كما أن شركة العثيم من الشركات المتميزة لمجيء العديد من الزبائن إلى الهايبر، حيث أنه في عام 2013 قام الهايبر بإستقبال الكثير من الزبائن وصل عددهم حوالي أربعون مليون عميل إلى أن وصلت نسبة المبيعات نحو خمسة مليار، وكذلك يكون هدف الهايبر الرئيسي هو الأستفادة من نموذج المتاجر وهو “وول مارت” مع دخول السعر الصغير إلى السوق بالمملكة العربية في المحلات التجارية الصغيرة.

عروض بنده اليوم ومفاجأة تنزيلات الصيف على الأغذية واللحوم تصل ل 60%

عروض العثيم الاثنين

شركة أسواق عبدالله العثيم من إحدى الأسواق التجارية التي يكون لها دور في أن تتم مواصلة المسيرة الخاصة بها من أجل فتح العديد من مراكز البيع من خلال الجملة والتجزئة، إلى أن صار الهايبر من ضمن الأسواق الرائدة في ذلك المجال، كما أن شركة العثيم تكون من أهم الشركات التي تعرض وتمنح أكبر الخصومات والعروض، حيث يعتبر الهايبر من الأسواق الشهيرة التي تقدم الكثير من الخصومات والعروض طوال السنة للمستهلكين وهم، كبار السلع الغذائية والغير غذائية المتواجدين في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، كما أن تلك الخصومات والعروض استطاعت المساهمة من أجل إرتفاع الحركة التي تخص الشراء والبيع.

خصومات العثيم الأسبوعية