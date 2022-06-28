نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده فصل الصيف خصومات وتخفيضات تصل ل 60% على جميع المنتجات في المقال التالي
عروض بنده اليوم تكون شركة بنده من أكبر وأشهر الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تعد مقرها الرئيسي، حيث أن هذه الشركة من إحدى السلاسل المتخصصة في متاجر التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط، وكذلك مع توافر السلاسل الكبيرة المتخصصة بمتاجر التجزئة بالمملكة، وأيضًا يتوافر العديد من المتاجر التي تم وصول عددها حوالي 200 متجر يتم تواجدهم في حوالي أربعة وأربعون مدينة، فإن هايبر بنده يعتبر من إحدى الشركات التي استطاعت تشغيل عدد اثنان فرع للمتاجر وهم الهايبر ماركت والسوبر ماركت.
عروض بنده الأسبوعية على الدجاج والسلع الغذائية تصل إلي 60%
عروض بنده اليوم
متجر هايبر بنده يكون من المتاجر الكبيرة والرائعة التي تستطيع تشغيل العديد من المراكز التي تختص في التوزيعات الأساسية التي قد تم وصول العدد الخاص بها نحو أربعة متواجدين في المملكة العربية السعودية عند توافر العديد من الشحنات التي وصل العدد نحو ستمائة شاحنة حتى يقوموا بتوصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية وعددهم تقريبًا سبعون ألف منتج غذائي وأيضًا غير غذائي، كما يزور الهايبر كل عام حوالي مائة وعشرون مليون عميل من أجل شراء ما يحتاجونه.
خصومات بنده الأسبوعية
- 1 + 1 من شفرات الحلاقة جيليت بلو 2 بلس عدد 10 + 1 يكون سعرها 38.95 بدلًا من 77.90 ريال سعودي.
- 8 حبات من أمواس الحلاقة جيليت بلو سيمبل 3 تكون بسعر 16.50 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- 400 مل من الشامبو نوعه هيد آند شولدرز يكون بسعر 12.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- بلسم مقدار 360 مل من النوع هيد آند شولدرز يكون سعره 12.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- كريم الشعر من النوع كلير مقدار 275 مل بسعر 14.95 بدلًا من 19.75 ريال سعودي.
- شامبو كلير مقدار 400 مل يكون بسعر 14.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- 900 مل من شامبو 3 * 1 الخاص بالرجال غسول للجسم والوجه من النوع كلير يكون بسعر 29.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- الصبغة البنية للشعر للرجال من النوع غارنيه مقدار 20 مل تكون بسعر 11.95 بدلًا من 15.75 ريال سعودي.
- هاتف من النوع سامسونج أي 52 أس + 8 جيجابايت سعره يكون 1.299 بدلًا من 1659 ريال سعودي.
- جوجل كروم كاست 3 تكون بسعر 159 بدلًا من 229 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده فصل الصيف خصومات وتخفيضات تصل ل 60% على جميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.