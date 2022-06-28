شوف عروض بنده فصل الصيف خصومات وتخفيضات تصل ل 60% على جميع المنتجات

عروض بنده اليوم تكون شركة بنده من أكبر وأشهر الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تعد مقرها الرئيسي، حيث أن هذه الشركة من إحدى السلاسل المتخصصة في متاجر التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط، وكذلك مع توافر السلاسل الكبيرة المتخصصة بمتاجر التجزئة بالمملكة، وأيضًا يتوافر العديد من المتاجر التي تم وصول عددها حوالي 200 متجر يتم تواجدهم في حوالي أربعة وأربعون مدينة، فإن هايبر بنده يعتبر من إحدى الشركات التي استطاعت تشغيل عدد اثنان فرع للمتاجر وهم الهايبر ماركت والسوبر ماركت.

عروض بنده الأسبوعية على الدجاج والسلع الغذائية تصل إلي 60%

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متجر هايبر بنده يكون من المتاجر الكبيرة والرائعة التي تستطيع تشغيل العديد من المراكز التي تختص في التوزيعات الأساسية التي قد تم وصول العدد الخاص بها نحو أربعة متواجدين في المملكة العربية السعودية عند توافر العديد من الشحنات التي وصل العدد نحو ستمائة شاحنة حتى يقوموا بتوصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية وعددهم تقريبًا سبعون ألف منتج غذائي وأيضًا غير غذائي، كما يزور الهايبر كل عام حوالي مائة وعشرون مليون عميل من أجل شراء ما يحتاجونه.

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