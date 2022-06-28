شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات هائلة لمدة 5 أيام تصل ل 60% ألحق التخفيضات

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عروض بنده اليوم يكون هايبر بنده من الأسواق التي تقوم بتشغيل الكثير من المراكز المتخصصة في التوزيعات الرئيسية نحو 4 مراكز في المملكة العربية السعودية، مع تواجد الكثير من الشحنات التي استطاعت وصولها حوالي ستمائة شاحنة، فإن هذا يكون عن طريق توصيل العديد من السلع الغذائية والغير غذائية للمتاجر التي كانت نحو سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية، حيث يزور السوق كل سنة الكثير من العملاء التي وصل عددها حوالي مائة وعشرون مليون زبون.
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عروض بنده الأسبوعية
يكون المقر الأساسي بشركة بنده في المملكة العربية السعودية، كما أنها من ضمن السلاسل التي تخص متاجر البيع عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط وأيضًا من أكبر السلاسل التي تختص لمتاجر التجزئة بالمملكة العربية السعودية، مع تواجد الكثير من المتاجر التي وصلت نحو 300 متجر في العديد من المدن وصل عددها نحو أربعة وأربعون مدينة، كما تقوم شركة بنده بتشغيل اثنان فرع للمتاجر وهم الهايبر والسوبر ماركت.
خصومات بنده اليوم
- السميد الناعم مقدار كيلو جرام يكون بسعر 7.95 ريال سعودي.
- الطحينة من النوع الجميل مقدار كيلو جرام يكون بسعر 16.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- الزيتون الكالاماتا الريف مقدار كيلو جرام يكون بسعر 26.95 بدلًا من 35.95 ريال سعودي.
- بقسماط الخبز الطازج الحار من النوع فوشيه مقدار 400 جرام يكون بسعر 5.95 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.
- المخلل المشكل والزيتون مقدار كيلو جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- 400 جرام من الخبز البرجر بربوش من النوع لوزين يكون بسعر 5.50 بدلًا من 7.50 ريال سعودي.
- الشابورة بالحليب من النوع قراميش مقدار 300 جرام يكون سعرها 5.95 بدلًا من 7.50 ريال سعودي.
- 300 جرام من شرائح الخبز بالحليب من النوع يومي يكون بسعر 2.50 بدلًا من 3.25 ريال سعودي.
- شرائح الخبز بالبذور الفاخرة من النوع يومي مقدار 300 جرام تكون بسعر 2.95 بدلًا من 4.25 ريال سعودي.
- بقسماط الخبز الطازج بالثوم من النوع فوشيه مقدار 400 جرام سعرها يكون 5.95 دلًا من 7.95 ريال سعودي.
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