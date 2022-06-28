شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات هائلة لمدة 5 أيام تصل ل 60% ألحق التخفيضات

عروض بنده اليوم يكون هايبر بنده من الأسواق التي تقوم بتشغيل الكثير من المراكز المتخصصة في التوزيعات الرئيسية نحو 4 مراكز في المملكة العربية السعودية، مع تواجد الكثير من الشحنات التي استطاعت وصولها حوالي ستمائة شاحنة، فإن هذا يكون عن طريق توصيل العديد من السلع الغذائية والغير غذائية للمتاجر التي كانت نحو سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية، حيث يزور السوق كل سنة الكثير من العملاء التي وصل عددها حوالي مائة وعشرون مليون زبون.

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عروض بنده الأسبوعية

يكون المقر الأساسي بشركة بنده في المملكة العربية السعودية، كما أنها من ضمن السلاسل التي تخص متاجر البيع عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط وأيضًا من أكبر السلاسل التي تختص لمتاجر التجزئة بالمملكة العربية السعودية، مع تواجد الكثير من المتاجر التي وصلت نحو 300 متجر في العديد من المدن وصل عددها نحو أربعة وأربعون مدينة، كما تقوم شركة بنده بتشغيل اثنان فرع للمتاجر وهم الهايبر والسوبر ماركت.

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