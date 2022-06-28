شوف اقوى عروض العثيم السعودية الجبارة واسعار تنافسية وعروض خيالية على السلع والمنتجات بارخص الاسعار الحق قبل انتهاء العروض

اقوى عروض العثيم السعودية الجبارة واسعار تنافسية ، تعتبر أسواق عبد الله العثيم واحدة من أهم الأسواق في المملكة العربية السعودية تعمل على تقديم الكثير من العروض المتجددة ليلاً ونهاراً حتى توف أكبر قدر من السلع للمستهلك بأقل سعر، يوجد في العثيم عروض كثيرة ومختلفة على السلع الغذائية والأدوات الكهربائية والمنزلية.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك طرحت أسواق العثيم مجموعة مميزة من العروض المتجددة والتي تناسب جميع العملاء في السعودية ويمكن للجميع الحصول على ما يرغبون بكل سهولة من فروع عبد الله العثيم الموجودة في جميع أرجاء المملكة.

اقوى عروض العثيم السعودية الجبارة واسعار تنافسية

يقدم لكم العثيم أقوى العروض والخصومات على السلع والمنتجات الغذائية ومنها الآتي:

سعر كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم 44.50 ريال سعودي بينما يكون سعر كيلو لحم حاشي بالعظم بسعر 25.95 ريال سعودي.

أما سعر كيلو سمك فيلية أبيض من وليمة الكيس الواحد كيلو جرام بسعر 33.95 ريال سعودي.

كيلو مكدوس هالي سوري بسعر 17.95 ريال سعودي، وسعر كيلو لبنة بينار طازجة 21.95 ريال سعودي.

وكيلو شبيهة جبن فيكتو دوبل كريم 10.95 ريال سعودي.

كيلو مربى هالين تين 10.95 ريال، وسعر كيلو زيتون اليسا أسود 14.50 ريال سعودي.

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والمنزلية

يوجد في العثيم أفضل مجموعة من الأجهزة المنزلية التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل بيت ومنها التالي: