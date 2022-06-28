خطير جدا انقذ نفسك وأولادك قم بوضع عملة معدنية في الثلاجة قبل مغادرة المنزل

الكثير من الناس قد تضطر إلى مغادرة المنزل تمامًا والسفر أو لأسباب مختلفة، وقد يتم ترك المنزل لعدة أيام مغلق، وعند العودة قد لا يجدون أي تغير واضح في المنزل، وخاصتًا في المواد الغذائية المتروكة داخل الثلاجة ويتم ممارسة الحياة بالشكل الطبيعي وتناولها وهذا غير صحيح فهناك بعض الأحداث قد لا يمكن اكتشافها الا بطريقة واحدة بسيطة سوف نتعرف عليها الآن في السطور القادمة تابعونا.

وضع العملة المعدنية في الثلاجة

اذا تم الخروج من المنزل لعدة أيام وتركه فارغًا فقد يحدث أن يتم انقطاع الكهرباء داخل المنزل، ويمكن أن يتم ذلك لعدة مرات أو لوقت طويل كما قد يؤدي ذلك إلى ذوبان للطعام المتواجد في الفريزر وفساد بعض الطعام، ويتم اكتشاف ذلك بكل سهولة من خلال الآتي:

إحضار كوب من المياه المجمدة ووضع بداخله قطعة واحدة من النقود المعدن.

يوضع الكوب داخل الفريزر مرة أخرى، ويترك.

وعند العودة يتم النظر إلى الكوب في البداية فإذا وجد أن العملة قد تحركت وأصبحت في منتصف الكوب فهذا دليل على انقطاع التيار الكهربائي حتى تم ذوبان الثلج للتحرك العملة الى المنتصف.

.وهذا يتطلب التخلص من الطعام المتواجد في الثلاجة لأنه بالتأكيد أصبح فاسد وغير مفيد ليتم تناوله.

طرق للتأكد من فساد الطعام

يتم التعرف على إذا كان الطعام المتواجد قد فسد أم أنه مازال يحتفظ بجودته وذلك من خلال الآتي: