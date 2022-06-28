نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 فرصة كبيرة للحصول على جائزة خيالية الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، اصبح بينك وبين الدخول في السحب خطوات بسيطة، ربما يكون بينك وبين الحصول على الجائزة خطوة واحدة، هي رسالة واحدة من هاتفك تقربك من جائزة تصل إلي ربع مليون دولار، كما يمكنكم أيضاً الوصول جائزة المنزل في أحد جزر اليونان.

مسابقة الحلم 2022

أعلن اليوم الإعلامي مصطفي الأغا عبر برنامج صدي الملاعب اسم الفائز في جائزة 100 ألف دولار وكيلو ذهب وهو المصري وائل نبيل عشم.

وائل نبيل عشم من مصر يفوز بجائزة الحلم.. 100 ألف دولار وكيلو ذهب#صدى_الملاعب #MBC1

اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/ZroibAmHaH الحلم غيّر حياتك

شارك الآنhttps://t.co/Z6VLS1lB4W pic.twitter.com/1GHlMV2xH6 — الحلم (@Dream_MBC) وائل نبيل عشم من مصر يفوز بجائزة الحلم.. 100 ألف دولار وكيلو ذهب#صدى_الملاعب #MBC1

اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/ZroibAmHaH



الحلم غيّر حياتك

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تتنوع جوائز مسابقة الحلم ومع كل التحديثات يتم تغيير عدد الحوائز وقيمتها، فمع التحديث القادم في سحب جائز مسابقة الحلم يتمكن الفائز من الحصول على 150 ألف دولار وكيلو ذهب.

أصبح الآن أمامك فرصة كبيرة للحصول على جائزة خيالية بعد ساعات من إرسال رسالة قصيرة بها كلمة الحلم أو دريم، الأمر يكاد يكون سهل جدا، ربما انت أو زوجتك أو أختك تكون سعيدة الحظ هذه المرة وتربح جائزة 250 ألف دولار أو يكون لك حظ في جائزة اكبر تصل إلي 500 ألف ريال أو ربما تكون من أصحاب الملايين وتربح مليون دولار، كل هذه الجوائز ممكن أن تكون من نصيب أي أن كان موقعك الآن سواء كنت من مصر أو الخليج أو من أي مكان، هنا سنوضح إليكم أهم النقاط التي تساعدك في الفوز بالجائزة العظيمة التي بالطبع قد تغير حياتك إلي الأفضل.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

من منا لا يحلم أن تكون هذه الجائزة من نصيبه، من منا لا يدعوا أن يكون من الأغنياء الكبار أصحاب الملايين، حقا ربما برسالة قصيرة لا تكلفك المال الكبير، تكون بداية لربح جائزة لو اشتغلت سنيين متتالية لا تصل إلي هذا المبلغ بسهولة.

يقوم القائمين على مسابقة الحلم بتوزيع الجوائز المالية على اكثر من مرة في العام، فقد تجد قيمة الجوائز 250 ألف دولار ومن ثم 500 ألف دولار وتصل بعد ذلك إلي 1000,000 دولار، آخر من حصل على الجوائز كان في شهر مايو 2021 كان مصري وكانت قيمة الجائزة ربع مليون دولار، يمكنكم التعرف الآن علي أسماء الفائزين في الحلم.

ارقام مسابقة الحلم للدول العربية عبر الجوالات

في يوليو 2021 أي بعد ساعات قليلة من الآن سيتم إعلان اسم الفائزة على الهواء مباشرة، قيمة الجائزة ربع مليون دولار، لذا يمكنكم الآن التعرف علي طريقة الاشتراك في الحلم، حيث لكل دولة رقم محدد تقوم بإرسال الرسالة على هذا الرقم، يمكنكم الإطلاع أيضا على أرقام مسابقة الحلم بعد التغييرات والتحديثات الجديدة الذي طرأت مؤخراً.

اللحظة المنتظرة الليلة سحب الـ 250 ألف دولار https://t.co/gGehpqjbvs pic.twitter.com/7mEPXQXniW — الحلم (@Dream_MBC) اللحظة المنتظرة



الليلة سحب الـ 250 ألف دولار https://t.co/gGehpqjbvs pic.twitter.com/7mEPXQXniW — الحلم (@Dream_MBC) July 1, 2021

كيفية الفوز في الحلم 2022

كي تستطيع من الاقتراب من المراحل النهائية في مسابقة الحلم، عليك البدء بإرسال رسالة خاصة قصيرة مكتوب بداخلها كلمة (الحلم، أو dream)، كما يمكنكم الاشتراك في المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع مسابقة الحلم. تسجيل رقم هاتفك. النقر على كلمة اشتراك. استقبال رسالة التفعيل. الإجابة على الأسئلة التي تسألها المسابقة. الانتظار حتى إعلان اسم الفائز.

وصلنا إلى ختام شرح الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 فرصة كبيرة للحصول على جائزة خيالية بعد ساعات من الإرسال.