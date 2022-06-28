شوف تقسيط هواوي P50 سعة 256 جيجا بايت بسعر الكاش من مكتبة جرير السعودية

مكتبة جرير السعودية من أكبر المتاجر التي نستطيع من خلالها تقسيط هواوي P50 سعة 256 جيجا بايت بسعر الكاش، ويتضمن الجوال هدايا تقدر قيمتها بـ 1822 ريال سعودي، وتتميز هواتف شركة هواوي الصينية بقوتها ومتانتها ودقة تصنيعها، وحققت هذه الجوالات مبيعات كبيرة في السعودية ودول الخليج العربي، وكثير من المواطنين يفضلونها بسبب سعرها المنخفض عن هواتف شركة آبل الأمريكية، ويستطيع المواطنين السعوديين أو المقيمين أن يشتروا هذه الهواتف بالتقسيط من خلال البنوك المشاركة في نظام التقسيط، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات تقسيط هواوي P50 من مكتبة جرير السعودية.

تقسيط هواوي P50 من مكتبة جرير

سوف نتعرف معكم متابعينا على سعر Huawei P50 من مكتبة جرير بالتقسيط وقيمة القسط الشهري وهى كما يلي:-

سعر هواوي P50 من مكتبة جرير 2999 ريال سعودي.

من مكتبة جرير 2999 ريال سعودي. القسط الشهري للهاتف 249 ريال سعودي لمدة 12 شهر بدون فوائد.

يتضمن الجوال هدايا تبلغ قيمتها 1822 ريال سعودي.

الهاتف يتضمن ضمان لمدة 24 شهراً.

تبلغ سعة الذاكرة الداخلية للجوال 256 جيجا بايت، كما يأتي بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها التخزينية 8 جيجا بايت.

مواصفات Huawei P50

يأتي جوال هواوي P50 بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعله من أحسن الهواتف الذكية في العالم وهى كما يأتي:-

يبلغ وزن الجوال 181 جرام. يدعم الجوال تركيب شريحتي اتصال SIM. يأتي الهاتف بشاشة كبيرة من نوع OLED، كما يبلغ حجمها 6.5 بوصة. تبلغ دقة الشاشة 1224*2700 بكسل، كما تبلغ كثافتها 458 بكسل لكل بوصة. معدل تحديث الشاشة 90 هرتز، كما تبلغ نسبة الشاشة إلى الهاتف 88%. يدعم الجوال تركيب ذاكرة خارجية لتوسيع مساحة الذاكرة الداخلية. الهاتف يأتي بثلاث كاميرات خلفية دقة الكاميرا الأولى 50 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل، والثالثة دقتها 13 ميجا بكسل. يأتي الهاتف بكاميرا أمامية واحدة تبلغ دقتها 13 ميجا بكسل. تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4k.

شروط التقسيط من مكتبة جرير

هناك شروط قامت مكتبة جرير بوضعها لتقسيط الجوالات وهى كما يلي:-