شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

عروض اكسترا المملكة العربية السعودية تعد من أكبر الشركات التي تعمل على توفير الخصومات الرائعة للغاية وتكون متخصصة في التجارة العالمية وبأعلي مستوي، ويوجد بها الأجهزة الإلكترونية وأيضاً المنزلية، وسنة 2003 تم إنشاء شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية وبالإضافة إلى ذلك يوجد بها المنتجات الأخرى مثل منتجات العناية الشخصية، أما عن الأجهزة أنظمة الصوت، والثلاجات ولاب توب والمكيفات.

عروض اكسترا المملكة العربية السعودية

تقوم شركة اكسترا على بيع الكثير من إلكترونيات التي تكون متواجدة في شركة اكسترا بأقوي الخصومات والعروض التي تتناسب مع جميع الأشخاص الذين يقومون في المملكة العربية السعودية، وهناك الكثير من الفروع التي تخص هذه الشركة وتبلغ عددها نحو اثنان وأربعون فرع في المملكة العربية السعودية، وأيضاً هناك فرعين في البحرين وسلطنة عمان، وبالإضافة إلى ذلك تعتبر شركة اكسترا، التي تقوم بالكثير من العروض والخصومات الممتازة.

عروض اكسترا المملكة العربية السعودية

شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 50 بوصة الذكية فائقة الدقة تكون بسعر 1349 بدلًا من 2499 ريال سعودي.

شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 65 بوصة الذكية فائقة الدقة تكون بسعر 3299 بدلًا من 4799 ريال سعودي.

شاشة التلفزيون من النوع ال جي حجم 55 بوصة عالية الدقة يكون بسعر 2899 بدلًا من 4499 ريال سعودي.

شاشة التلفزيون من النوع سوني حجم 65 بوصة تدعم الأندرويد فائقة الدقة تكون بسعر 3899 بدلًا من 4299 ريال سعودي.

شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 55 بوصة عالية الدقة تدعم الأندرويد يكون سعرها 1699 بدلًا من 2799 ريال سعودي.

سعر شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 85 بوصة عالية الدقة تكون 7499 بدلًا من 12999 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا