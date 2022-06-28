نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 10 أيام خصم من 20 وحتي 70% تسوق قبل نفاذ الكمية في المقال التالي
يوجد مجموعة كبيرة من التخفيضات الموجودة في أسواق العثيم المعروفة في جميع أنحاء العالم العربي حيث أن شركة العثيم تعتبر من الشركات المساهمة في المملكة، وهذا من حيث المبيعات في الشركة، كما أنه بالإضافة إلى ذلك تكون من المجموعات التابعة، ولكن في عام 2016، كانت هذه الشركة في الترتيب رقم 109، كما أنها تعد من ضمن أقوى الشركات 200، وذلك في العالم العربي.
تخفيضات العثيم اليوم على الخضروات والفواكه الطازجة تصل إلى 50%
عروض العثيم اليوم
ولكن بمرور الوقت وتطوير الشركة فيما بعد تم تقدير الشركة بحوالي بمليار وثلاثمائة و مليون دولار، ولكن هذا كان في عام 2016، ولكن بالنظر إلى الأمر الآن سوف تجد أن شركة العثيم تمتلك حوالى 183 فرع في المملكة العربية السعودية، وهذا يكون متنوع بين السوبر ماركت وبين الهايبر ماركت وغيرها من الأماكن الأخرى.
عروض العثيم للمنتجات الغذائية
ومن أبرز العروض التي تقدمها الشركة هي العروض الغذائية المختلفة والمميزة حيث أنه من العروض:
- 10 كيلو سكر ماركة ابو فهد الناعم وصل سعره في العروض إلى بسعر 19.95 ريال.
- كما أن كيس حليب نيدو يوزن ربع كيلو يصل سعره إلى 54.95 ريال.
- كما أن سعر الارز البسمتي بحجم وصل إلى 10 كجم: بسعر 54.95 ريال..
- وشوكولاتة من نوع جالكسي سعرها في العروض وصل إلى 49.95 ريال.
- كما أن زجاجة زيت دوار الشمس بسعر وصل إلى 18.95 ريال.
- وتوجد أيضا مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات في الأسواق حيث أن كيلو لحم من الحاشي بالعظم وصل إلى 23.50 ريال.
- سعر الأجنحة من الدجاج يوزن يصل إلى حوالى 450 جم: 4.25 ريال.
- أما سعر ارجل الدجاج في العروض في أسواق العثيم 450 جم:8.50 ريال.
- سعر الأفخاذ من الدجاج يوزن وصل إلى 450 جم : 7.50 ريال.
- وفي العروض كيلو من فلفل الحار يصل إلى 3.25 ريال.
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