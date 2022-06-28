شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 10 أيام خصم من 20 وحتي 70% تسوق قبل نفاذ الكمية

يوجد مجموعة كبيرة من التخفيضات الموجودة في أسواق العثيم المعروفة في جميع أنحاء العالم العربي حيث أن شركة العثيم تعتبر من الشركات المساهمة في المملكة، وهذا من حيث المبيعات في الشركة، كما أنه بالإضافة إلى ذلك تكون من المجموعات التابعة، ولكن في عام 2016، كانت هذه الشركة في الترتيب رقم 109، كما أنها تعد من ضمن أقوى الشركات 200، وذلك في العالم العربي.

تخفيضات العثيم اليوم على الخضروات والفواكه الطازجة تصل إلى 50%

عروض العثيم اليوم

ولكن بمرور الوقت وتطوير الشركة فيما بعد تم تقدير الشركة بحوالي بمليار وثلاثمائة و مليون دولار، ولكن هذا كان في عام 2016، ولكن بالنظر إلى الأمر الآن سوف تجد أن شركة العثيم تمتلك حوالى 183 فرع في المملكة العربية السعودية، وهذا يكون متنوع بين السوبر ماركت وبين الهايبر ماركت وغيرها من الأماكن الأخرى.

عروض العثيم للمنتجات الغذائية

ومن أبرز العروض التي تقدمها الشركة هي العروض الغذائية المختلفة والمميزة حيث أنه من العروض: