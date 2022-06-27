أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 وأرقام وطريقة الاشتراك في المسابقة

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عمر شويل - جدة أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك في المسابقة السحب الجديد، حسب ما أعلن مقدم برنامج مصطفي ألاغا مقدم مسابقة الحلم 2022 أحد أهم المسابقات العربية في الشرق الأوسط والتي تتجاوز جوائزها المليون دولار، تتميز هذه المسابقة بالمصداقية والشفافية والنزاهة، حيث يتم الإعلان عن أسماء الفائزين على الهواء مباشرة، حيث بدأت جوائز الحلم هذا العام 125 ألف دولار، وجاء الدور على الفائز بجائزة 500 ألف دولار + جائزة أخري تقدم لأول مرة في مسابقة الحلم وهي استلام منزل باليونان، كما أعلنت في تحديث المسابقة عن جائزة 100 ألف دولار وكيلو ذهب.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021

كشفت الإدارة القائمة على مسابقة الحلم في الساعات الأخيرة عن الشروط التي من خلالها يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في هذه المسابقة، والتي أهمها هي الإجابة عن بعض الأسئلة التي تصل إلي المتسابقة، حيث كل من يرغب الاشتراك في المسابقة مبدئيا عليه إرسال رسالة قصيرة من الموبايل نوضح بها كلمة من الكلمات التالية ( الحلم، Dream، reve) علي الرقم المحدد لبلدك، حيث لكل بلد رقم محدد وتكلفة الرسالة قليل ولكن عليك بالمتابعة جيدا كي تتمكن من الرد فور إرسال الأسئلة خلال هذا الوقت كي يكون لك نصيب في الفوز.

أعلنت منذ قليل الصفحة الرسمية لمسابقة الحلم عن اسم صاحب الحظ في جائزة الحلم المقدرة ب 500 ألف دولار أمريكي ومنزل باليونان خلال دقائق.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022



يتمكن أي شخص الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال القيام بعد خطوات بسيطة الخطوة الأولي الاشتراك من خلال إرسال رسالة قصيرة أو من خلال الاشتراك في المسابقة عن طريق الموقع الإلكتروني، وتحديد رمز الدولة والرقم المحدد لبلدك، حيث أرقام مسابقة الحلم المخصصة لكل دولة كالتالي:

بعد القيام بالاشتراك وإرسال رسالة يتساءل البعض عن المدة الزمنية المحددة لاستلام جائزة الحلم في حالة الفوز والتي أكدت عليها إدارة البرنامج والمحددة بمدة لا تتجاوز 6 اشهر ولا تقل عن 3 اشهر تقريبا، وعند بدء السحب الجديد للمسابقة فانه لم يحدد بعد عليك بالدخول علي رابط مسابقة الحلم للاطلاع عن موعد السحب الجديد للحلم 2022.

تكلفة رسالة مسابقة الحلم 2022

سعر الرسالة من السعودية 5 ريال سعودي.

تكلفة الرسالة من الكويت 500 فلس.

سعر الرسالة من العراق 120 دينار.

تكلفة الرسالة من الأردن 70 قرش.

سعر الرسالة من عمان 500 فلس.

تكلفة الرسالة من البحرين 500 فلس.

سعر الرسالة من المغرب 9 درهم.

تكلفة الرسالة من مصر 3 جنية.

سعر الرسالة من سوريا 75 ليرة.

تكلفة الرسالة من اليمن 150 ريال.

سعر الرسالة من تونس 1.44 دينار.

يمكنكم الاطلاع علي أرقام مسابقة الحلم والتكاليف من خلال رابط الاشتراك في مسابقة الحلم.

اسم الفائز في الحلم

اعلن مصطفي ألاغا عن اسم الفائز وهو مصري اسمه محمد طارق عبد الوهاب محاسب يعمل بالمملكة العربية السعودية في مدينة جده يحصل علي نصف مليون دولار أي ما يعادل 7.5 مليون جنيه مصري، شعر الفائز بسعادة لا توصف فور إعلان مقدم البرنامج عن ربح الجائزة الكبيرة التي تحقق حلمه في العيش حياه كريمه له ولأسرته لسنين قادمه متتالية.

تطبيق مسابقة الحلم 2022

يمكنكم الآن تنزيل التحديث الجديد من تطبيق مسابقة الحلم عن طريق الذهاب إلي متجر جوجل بلاي وذلك لحاملي أجهزة الأندرويد، كما يمكنكم تنزيل التطبيق على أجهزة الآيفون عن طريق الذهاب إلي متجر ابل ستور ومن ثم النقر على مربع البحث وتنزيل التطبيق، حيث يمكنكم الإشتراك في المسابقة من خلال تنزيل التطبيق على الجوال.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

ضخت مسابقة الحلم 2022 العديد من الآليات الهامة اللازمة للدخول في سحب مسابقة الحلم من بين هذه الضوابط أن لا يكون الراغب في الاشتراك بمسابقة الحلم له صلة قرابة بالعاملين في مجموعة قنوات mbc كما ينبغي أن يكون عمره يتجاوز الثمانية عشر عام، فضلا عن ذلك الالتزام بمعايير المسابقة.

في الختام: ربما يتم الإعلان أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 في المرحلة القادمة وتكون من سعداء الحظ حاول من خلال الأرقام الاشتراك في المسابقة السحب الجديد.