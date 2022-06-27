تردد قناة ssc الجديد على قمر النايل سات 2022 بجودة عالية ومتابعة المباريات مجانًا بالسعودية

تردد قناة ssc الرياضية 2022 على النايل سات الرياضية المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتي حصلت الشركة الرياضة السعودية على حق البث حصريًا لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022 حيث تم عقد اتفاق بين mbc media solutions والشركة الرياضية السعودية MMS مع شركة SSC، بحيث تكون MMS هي الناقل الوحيد للمباريات السعودية وبالفعل تم البث عبر القنوات الفضائية التلفزيونية والقنوات الرقمية بواسطة تردد قناة ssc الرياضية المجانية وفي التالي بإمكانك ضبط واستقبال تردد قناة ssc نايل سات على التردد 12418، بموجب معدل ترميز 27500.

ضبط تردد قناة ssc الرياضية نايل سات المجانية السعودية 2022-2023

إضافة لما سبق فإن تردد قنوات ssc الرياضية المجانية على القمر الصناعي النايل سات، كذلك بإمكانك ضبط نفس التردد على القمر الصناعي عرب سات بدر 6 من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم بتوجيه الطبق اللاقط الصناعي على القمر المتاح لديك نايل سات أو عرب سات.

يلي ذلك القيام بالدخول على خانة التركيب بالرسيفر.

أيضًا قم بكتابة كلمة السر، والضغط على أيقونة قائمة الترددات.

كذلك قم بضبط تردد قناة ssc الرياضية على معدل ترميز 12418 أفقي.

على معدل ترميز أفقي. معدل ترميز 27500.

ومعامل تصحيح خطأ 3/2.

في النهاية القيام بالنقر على أيقونة OK وسيتم البحث يدويًا على القنوات وستظهر أمامك مجموعة قنوات SSC المجانية الرياضية السعودية.

مباريات قنوات اس اس سي الرياضية العالمية 2022-2023

كما سيتم بث جميع المباريات الرياضية العالمية التي ستقام على الأراضي السعودية، إضافة إلى مباريات البطولات الآسيوية التي تقام تحت رعاية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالأعوام 2022-2023 نذكرها كالتالي: