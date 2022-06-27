افضل من الجاهز.. طريقة عمل الصابون السائل بحرفية وجودة عالية مثل الشركات بكمية كبيرة 70 كيلو في دقائق

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طريقة عمل الصابون السائل مثل الشركات بكمية كبيرة

يستغرق الصابون السائل الكثير من ميزانية المنزل لذا تحرص بعض ربات المنزل على إعداده داخل المنزل، بالصابون السائل هو أحد أساسيات المنزل فمن هنا تم الاتجاه إلى البحث عن أفضل طريقة عمل الصابون السائل مثل الشركات بكمية كبيرة، وتم اكتشاف أكثر من طريقة لإعداد الصابون السائل وسنقدم لكم بعضها في السطور التالية، كما يمكن استغلال هذا الأمر واستثمره كمشروع منزلى والربح منه، بعد تجربة هذه الطريقة لن تقوم بشراء الصابون السائل من الخارج، كما نقوم بإضافة بعض المواد التي تعمل على الحفاظ على أيدي ناعمة رطبة ولا تضر بالبشرة تماماً. طريقة عمل الصابون السائل مثل الشركات بكمية كبيرة سنحتاج إلي بعض المكونات البسيطة لإعداد الصابون السائل منها: ٢ كوب صابون سائل.

صابونة مبشورة.

فنجان من الخل.

ملعقة كبيرة من الملح الابيض.

ملعقة كبيرة من الكربونات.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

٢ لتر من الماء الساخن.

كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير يتم خلط الصابون السائل مع الصابونه المبشورة جيدا.

نضيف الخل وعصير الليمون مع التقليب الجيد.

نضع باقي المكونات على الخليط مع التقليب الجيد للمكونات حتى تتجانس معاً.

نترك الخليط حتى يهدأ ثم نقوم بتعبئته داخل زجاجات فارغة واستعماله عند الحاجة. طريقة أخري لتحضير الصابون السائل مثل الشركات بكمية كبيرة ٨ لتر من الماء الدافئ.

كيلو سلفونيك

١٠٠ جرام من البوتاس.

٢ ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من اللون المفضل ورائحة حسب الرغبة. طريقة التحضير يتم وضع ٤ لتر من الماء في إناء كبير ثم نضيف البوتاس مع التقليب الجيد.

نحرص على ارتداء جوانتي من البلاستيك.

ثم نتركه يبرد تماما لمدة ليله كاملة بعيدا عن الأطفال.

نضع في وعاء آخر الماء الباقي ونضيف عليه السلفونيك مع التقليب الجيد باتجاه عقارب الساعة.

ثم نضيف هذا المزيج على الخليط السابق مع التقليب الجيد البطئ.

بعد ذلك نقوم بإضافة الجلسرين على الخليط للحصول على ايدي ناعمة وكذلك يمنع تغيير لون البشرة.

يتم إضافة اللون والرائحة مع التقليب الجيد حتى الحصول على القوام المطلوب وتعبئته في زجاجات فارغة واستعماله عند الحاجة. عمر شويل - جدة افضل من الجاهز.. طريقة عمل الصابون السائل بحرفية وجودة عالية مثل الشركات بكمية كبيرة 70 كيلو في دقائق - ثقفني

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