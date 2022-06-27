نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين المتميزة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك في المقال التالي
عروض العثيم وتخفيضات متميزة بمناسبة عيد الأضحى يونيو 2022، خلال محركات البحث المختلفة في الأيام القليلة الماضية عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن تخفيضات العثيم أسواق العثيم السعودية وعروض العثيم الاسبوعية وذلك لأن كل فترة تقدم مجموعة أسواق عبدالله العثيم السعودية مجموعة من العروض والتخفيضات المتميزة للغاية وهذه الأيام تقدم عروض وتخفيضات متميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وخلال هذا المقال سأتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل.
عروض العثيم الاسبوعية تقدم أفضل التنزيلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أسواق عبد الله العثيم السعودية
أسواق عبدالله علي العثيم السعودية هي مجموعة من الأسواق المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ويوجد داخل هذه الأسواق كافة المنتجات التي تحتاج إليها المنازل من أغذية وأدوات منزلية وأدوات كهربية والعديد من المنتجات الأخرى وبأسعار متميزة جدًا، وفروع هذه الشركة موجودة في المملكة العربية السعودية وأيضًا خارج المملكة في دول الوطن العربي.
أسواق العثيم والعثيم العروض الترويجية بالسعودية بمناسبة عيد الأضحى يونيو 2022
تقدم مجموعة أسواق العثيم مجموعة من العروض والتخفيضات خلال هذا الأسبوع وإليكم بعض هذه العروض فيما يأتي:
- عروض العثيم اليوم الاثنين دقيق الأولى فاخر 1 كيلو 4 حبات بسعر 9.50 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم سكر الأسرة ناعم 10 كيلو جرام بسعر 28.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم ارز تاج محل سيلا بسمتي هندي 10 كيلو جرام بسعر 54.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين تونة جرين فارم تخفيف قطع 170 جرام 3 حبات بسعر 12.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم صابون تايد بودرة مركز كيس 5 كيلو بسعر 36.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 54.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم لحمة حاشي بدون عظم سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم قطع دجاج الوطنية مشكله 900 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده شبيه جبنه بدر حبة البركة سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم شبيه جبنه داري بيضاء سعر الكيلو 15.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه جرين لاند شبيه جبن ابيض نصف كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي.
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